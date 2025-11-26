首赴立院報告 李洋展現持續推動全民運動態度

運動部長李洋26日列席立法院教育及文化委員會，報告業務概況並備質詢，和召委、民眾黨立委劉書彬（前左）握手致意。 （中央社）

記者陳建興∕台北報導

運動部長李洋26日首度赴立法院進行業務報告，他指出，一早5點半就起床了，心情有點緊張、刺激，希望清楚傳達運動部的後續規劃，展現態度持續推動全民運動。

李洋在9月9日上任運動部長後，首度赴立法院進行業務報告，他受訪時表示，上任快要3個月了，希望讓更多民眾知道運動部的後續規劃，並展現態度給大家，「過往有做得不夠完善的地方，我們也希望後續繼續精進。」

上任後積極推動運動員委員會，李洋期許改善運動員自身權益，他說有收到非常多的意見，最多問題是資源分配不均，因此他允諾將以公平、公正、公開方式同等對待，「希望選出幾個最具代表性的運動員，替運動員發聲，為後續特定體育團體的改善監督。」

李洋指出，運動員委員會目前先專注在運動員本身，未來還會擴及教練、體能訓練師、物理治療師及防護員等，以推動全民運動、讓運動環境變得更友善為目標，並積極建置軟、硬體設施。

李洋在業務報告提出5大政策，其中提升舉辦國際大型賽事能力與能見度，將爭取2033年世界運動會主辦權，目前已經有城市提出申辦意願，同時有意再舉辦世界大學運動會，並形塑台灣品牌的國際賽事。