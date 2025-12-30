首起陸上打擊！ 川普證實美摧毀委內瑞拉「裝毒碼頭」

美國總統川普在多次揚言將對委內瑞拉發動「陸地攻擊」後，終於付諸實行。（圖／美聯社）





美國總統川普在多次揚言將對委內瑞拉發動「陸地攻擊」後，終於付諸實行。川普親自證實，美軍已摧毀委國境內一處裝載毒品的碼頭；此舉標誌著華盛頓當局自加強對馬杜洛政權施壓以來，首度針對該國陸上目標實施實質打擊，行動層級顯著升溫。



針對此次行動細節，川普描述現場發生巨大爆炸，美軍不僅襲擊了裝滿毒品的船隻，更直接摧毀了該處裝卸區域。與此同時，美國海軍最先進的福特號航母正在加勒比海執行任務，據CNN獨家報導指出，實際攻擊可能由中情局（CIA）的無人機執行，時間點約落在耶誕節前後，當時川普便曾向福特號官兵暗示將處理「陸地上的問題」。

廣告 廣告

美軍目前正持續加大打擊力道，近期更有大量軍機降落鄰國波多黎各，增加對委內瑞拉的軍事圍堵。這波行動顯示美方不再僅限於海上攔截，而是將打擊範圍延伸至內陸，意圖切斷馬杜洛政權的毒品經濟命脈，雙方對峙局勢進一步緊張。



面對美方的強勢進逼，委內瑞拉總統馬杜洛則展現強硬姿態。他在週日視察軍隊時手持一把狙擊步槍，盛讚武裝部隊為「無敵戰士」，並反諷美軍為掠奪財富的帝國主義者。馬杜洛強調，在與美國長達27週的衝突下，委國軍民將更加團結以捍衛主權與領土完整，顯示出絲毫不受威脅動搖的決心。

更多東森新聞報導

「神秘美軍機」現蹤台海？ 國防部證實：有他國軍機活動

川普回應中國對台軍演：習近平未告知、不擔心局勢

川普欽點宏都拉斯候選人阿斯夫拉當選總統！美國務卿表歡迎

