首起陸上打擊？川認美毀委內瑞拉「裝毒碼頭」

美國總統川普在多次喊出，要對委內瑞拉發動「陸地攻擊」。（圖／美聯社）





美國總統川普在多次喊出要對委內瑞拉發動「陸地攻擊」後，真的展開行動。川普證實，美軍摧毀委國境內裝載毒品的碼頭，堪稱美國首度打擊委國陸上目標，美方對委內瑞拉的施壓進入新階段，要逼迫馬杜洛政權低頭認輸。

委內瑞拉港口一處化工廠，平安夜發生大爆炸，引發猛烈火勢，黑夜中不停炸出橘黃火球，猛烈火勢伴隨濃濃黑煙直竄天際，而這疑似不是單純意外。

美國總統川普：「發生一起大爆炸，他們在那裡裝載毒品，將毒品裝滿船隻，所以我們襲擊所有船隻，現在又襲擊了那個區域。」

川普說到做到，美國首度對委內瑞拉實施陸上打擊行動，位於馬拉開波湖附近的這家化工廠，被推測可能是美國攻擊的目標。

美國總統川普：「那是執行作業的區域，所有行動都是在那裡執行，而那個地方現在已經不存在了。」

《CNN》獨家報導，指出這次由中情局的無人機發動攻擊，時間點應該就在耶誕節前後。當時川普與福特號官兵通話，就暗示會處理委國陸地上的問題。

委內瑞拉總統馬杜洛：「因為我們的軍人擁有光榮的歷史，是解放人道主義的無敵戰士。」

美委衝突長達27週，馬杜洛仍不服輸，美軍首度發動陸上攻擊，又在29日襲擊太平洋一艘疑似運毒船隻，造成兩名男子身亡。從海上封鎖到陸上空襲，美方對馬杜洛政府的施壓進入新階段，要迫使他認輸投降。

