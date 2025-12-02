首起「普發1萬盜領」！前妻持卡爽領錢，夫不願告仍移送。（圖／TVBS）

屏東縣發生台灣首起普發現金盜領案，一名陳姓男子前往郵局欲領取普發現金時，驚訝發現款項已被領走。經調查，原來是他已離婚3至4年的蘇姓前妻未經同意，私自持有他的金融卡並代為登記，在開放領取的隔日便到超商ATM提領了這筆一萬元現金。儘管陳姓男子知道真相後不願提告，但因此事已觸犯刑法竊盜罪，警方仍依法將蘇姓女子移送偵辦。

普發現金一萬元開放領取超過兩週後，屏東縣發生了全台首起普發現金盜領案件。一名32歲陳姓男子發現自己的郵局金融卡被鎖卡後，特地前往郵局想領取普發現金，卻被行員告知這筆款項已經被領走。經過調查，警方發現盜領者竟是他29歲的蘇姓前妻。

陳姓男子跑到郵局想領普發現金，卻被行員告知已經被領走。（圖／TVBS）

屏東警方偵查隊隊長陳賜明表示，陳姓民眾報案稱前往郵局提領普發現金時，發現他的普發現金已遭人領走。經查，陳姓男子與蘇姓前妻已經離婚3至4年，兩人都是屏東人但已分居。雖然陳姓男子的金融卡已被鎖卡，但卡片一直由前妻保管。

前妻在登記期間偷偷幫前夫登記了健保卡號、郵局銀行帳戶以及身分證字號，並在開放領取普發現金的隔日（18日）到連鎖超商的ATM將這筆一萬元領走。整個過程都被超商監視器清楚拍下，可見女子騎乘機車到超商，使用完提款機後匆忙離開。

陳賜明進一步說明，報案人前妻未經報案人同意，私自持報案人金融卡前往領取，全案訊問後依竊盜、侵占罪函請台灣屏東地方檢察署偵辦。

據了解，蘇姓前妻是透過台新銀行的提款機領走這筆普發現金。由於陳姓男子的郵局金融卡因半年以上未使用而被鎖卡，前妻可能早已得知這一情況，並登記其他銀行提款卡來領錢。雖然陳姓男子知道真相後不願提告，但因已觸犯刑法竊盜罪，警方仍依法將蘇姓女子移送偵辦。

