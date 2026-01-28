社會中心／李豫翰、蔡承翰、黃富溢 宜蘭報導

宜蘭縣發生全台第一起，空拍機投毒案件，一名三星鄉王姓農場負責人，疑似因不滿前員工跳槽，到冬山鄉另間休閒農場成為競爭對手，心生報復，三度利用空拍機，將摻有劇毒農藥的飼料，空投到對方園區，造成10多隻動物中毒，其中3隻慘死。

農場監視器拍下，深夜時分，天空突然傳出尖銳空拍機聲，接著地面池塘掀起大片水花，想不到過沒幾天，農場動物接連出狀況，員工提供警覺，是誰在攻擊我的農場，終於人贓俱獲。

首起"空拍機投毒"害死動物案! 男不滿員工跳槽下毒手

首起"空拍機投毒"害死動物案! 男不滿員工跳槽下毒手（圖／民視新聞）員工對著眼前正在收空拍機的男子拍攝，對方邊嗆邊收東西落跑，因為他不是無關緊要的路人，而是宜蘭在地知名動物農場負責人"張美阿嬤"的兒子王姓男子，他被指控對其他農場投毒，檢警調查發現，王姓男子將飼料跟農藥"托福松"混合，三度利用空拍機投毒，被逮後否認犯案，但檢警掌握的手機資料及監視器，都顯示兇手就是他，他才承認是不滿前員工跳槽，因此投毒報復，被依動保法以及刑法毀損罪起訴。

首起"空拍機投毒"害死動物案! 男不滿員工跳槽下毒手

首起"空拍機投毒"害死動物案! 男不滿員工跳槽下毒手（圖／民視新聞）心疼寶貝動物遭遇不測，工作人員講到哽咽．受到投毒影響，更有部分員工出現胸悶、心悸等症狀。位在宜蘭的"星夢森林劇場"，在2023年4月剛取得營業許可，想不到6月12號、24、25號傳出動物中毒事件，造成10多隻動物出現身體不適等症狀，更造成造成三隻動物羊駝，侏儒山羊和梅花鹿死亡。當時還找來台大獸醫教授協助解剖，找出死因，並且救回十幾隻中毒的動物．為了壟斷市場，不惜對競爭對手的農場動物痛下殺手，實在殘忍。

