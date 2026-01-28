社會中心／李豫翰、蔡承翰、黃富溢 宜蘭報導

宜蘭縣發生全台第一起，空拍機投毒案件，一名三星鄉王姓農場負責人，疑似因不滿前員工跳槽，到冬山鄉另間休閒農場成為競爭對手，心生報復，三度利用空拍機，將摻有劇毒農藥的飼料，空投到對方園區，造成10多隻動物中毒，其中3隻慘死。

農場監視器拍下，深夜時分，天空突然傳出尖銳空拍機聲，接著地面池塘掀起大片水花，想不到隔天，接連傳出動物中毒身亡。大批工作人員身穿防護衣，對著身旁動物緊急治療，位在宜蘭的"星夢森林劇場"，在2023年4月剛取得營業許可，想不到6月12號、24、25號傳出動物中毒事件，造成10多隻動物出現身體不適等症狀，更造成造成侏儒山羊"小白"、梅花鹿"月月"及羊駝"多比"死亡，農場只得休園一週。

首起"空拍機投毒"害死動物案! 男子不滿員工跳槽下毒手（圖／民視新聞）想到無辜動物死亡，員工哭紅雙眼，除了調閱監視器找證據，更守株待兔逮到投毒兇手。農場員工追出戶外，對著眼前正在收空拍機的王姓男子拍攝，對方一邊回嗆，卻不敢久留，趕快收東西落跑，因為他不是無關緊要的路人，而是宜蘭在地知名動物農場經營者，檢警調查發現，他將飼料跟農藥"托福松"混合，三度利用空拍機投毒，被逮後否認犯案，但檢警掌握的手機資料及監視器，都顯示兇手就是他，王嫌才承認是不滿前員工跳槽，才會投毒報復，被依動保法以及刑法毀損罪起訴。

首起"空拍機投毒"害死動物案! 男子不滿員工跳槽下毒手（圖／民視新聞）王姓男子是宜蘭知名農場"張美阿嬤"的兒子，後續開了"樹懶餐廳"以及"王老先生農場"，都不是用自己名字去登記，也還沒取得許可，如今幕後老闆出事，餐廳也開始切割。呆萌水豚君圍著圍巾開心吃草，人氣王羊駝哥更是大家搶拍對象，動物明星超高人氣替農場賺進大把鈔票，想不到卻有人為了想壟斷市場，不惜對競爭對手痛下殺手，實在殘忍。

