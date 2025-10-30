首輛國產氫能巴士亮相 30分鐘加滿氫氣可行駛450公里

掛上試車牌在道路上移動測試，這是台灣第一輛國產市區氫能巴士，只要加一次氫氣可連續開超過450公里，時速最高超過90公里，未來可望在高雄也搭到氫能電動巴士。

氫谷動能執行副總謝耀霆指出，「最上面那個裡面是我們的儲氫瓶，那我們之所以會放在車頂，主要是考量到整個行車當中萬一發生事故，車頂是相對安全的一個部位。」

這輛車造價1300萬元台幣，約是其他國家打造的氫能巴士最高售價的一半，除了使用日本電池，車身、底盤等關鍵零件多為國產，業者預估今（2025）年度關鍵零件本土自製率最高可到6成，明年度將提升到7成5。

中油前董事長李順欽表示，「絕對是台灣能源轉型、邁向永續，氫能車絕對是能源轉型的一大步。」

這輛車將以台灣唯一整車製造商的身分到法國參展，隨即到德國接受高標整車系統國際認證，一旦核可可打入國際市場，只是國內想要全面化普及，還受限於加氫站的普及度。

氫谷動能董事長鄭英豪說明，「中油有非常完整的計畫，在全台灣依政府的規劃來做加氫站的設置。」

記者詢問，「那台灣要普及等於說還要等加氫站的一個配套？」

鄭英豪回應，「對，這個是事實。」

業者指出，國外加氫站密集度高卻無車可用，國產市區氫能巴士可望拓展外銷市場，國內想普及還要催生更多的加氫站。目前首座加氫站確定落腳高雄楠梓區，現場可看出加氫站的雛型，但還要進行相關審查程序，預估年底前正式營運。

