首辦見面會展演技！舒華重現《背著善宰跑》名場面 頭靠林柏宏肩上超羞

韓國女團i-dle成員舒華近期在YouTube節目《鑑定師Global》獻出主持獲好評，5日在台北TICC舉辦出道八年首場個人見面會「2025 SHUHUA TALK CONCERT《Treasure Hunt with SHUHUA》」，少女時代孝淵、MAMAMOO頌樂及男神林柏宏特地現身力挺，其中舒華更與林柏宏重現《背著善宰跑》經典「約看電影」橋段，讓全場3千名粉絲嗨翻。

舒華化身「尋寶女神」為《鑑定師》辦首場個人見面會。（圖／電通娛樂 提供）

為呼應節目主題「尋寶」精神，舒華將見面會打造成限定版「尋寶樂園」，化身女神級「尋寶獵人」協助粉絲找寶物、玩遊戲送好康。而先前在節目中帶著愛犬Bailey作客的孝淵，當時隨口答應舒華要參加見面會，如期現身讓舒華感動直呼：「真的是魄力十足的前輩，說到做到，太帥氣了！」

孝淵不僅現場邀粉絲上台合照大擺各種愛心手勢，更加碼演唱〈DESSERT〉和〈Retro Romance〉兩首金曲獻給粉絲，讓現場粉絲大呼「太夢幻、太幸福了！」

少女時代孝淵來台力挺舒華。（圖／電通娛樂 提供）

值得一提的是，活動上，原本就對拍戲躍躍欲試的舒華，為了展現演戲天分，向林柏宏「下戰帖」挑戰演技。兩人重現《背著善宰跑》爆笑浪漫的「約看電影」橋段，林柏宏細心將舞台布置成電影院座位，兩人一坐下便秒入戲。

舒華和林柏宏重現《背著善宰跑》爆笑浪漫的「約看電影」橋段。（圖／電通娛樂 提供）

舒華笑說：「要演出心動的感覺～先排練一次！」林柏宏則笑回：「你選這段很厲害，我有很多台詞，你有很多內心戲！」兩人對戲默契滿分，演起戲來投入感十足的舒華更害羞地將頭靠在林柏宏肩上，全場瞬間被甜翻。

林柏宏為了呼應節目「尋寶」精神，帶來「汗蒸幕大禮包」給粉絲抽獎，包括汗蒸幕服裝、羊頭毛巾及甜米飲組成的「寶物」為現場增添滿滿韓味。而當聊到林柏宏主演、票房破億的電影《96分鐘》時，舒華笑著自招：「我看到最後哭死了！」更爆料與好友方志友一起觀影時，「她哭得比劇中演員還認真！」

頂著「灶咖女神」封號的頌樂為舒華見面會再次現身台北，先前在節目上因「吃蟲」結緣的兩人意外發現彼此都是「膽大一族」愛挑戰恐怖事物。兩人此次大聊心目中的「特色美食」，更現場玩起「做鬼臉表情」大賽，完全「零包袱」的表現讓粉絲大讚超有反差萌，直呼「根本真人綜藝現場！」舒華特別提出「火鍋之約」邀頌樂下工後大啖火鍋美食，還讓頌樂當起「關主」以「擲飛鏢」方式抽出幸運粉絲送火鍋禮券。頌樂更現場獻唱新歌〈Floating Free〉做為壓軸表演，為舒華首場見面會畫下完美句點。

