首遭彈劾總統朝野攻防 賴皇縮了缺席

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

1月21、22日，立法院召開彈劾賴清德總統的聽證會，總統府20日回函立法院確定不會列席。在當事人主動缺席的清況下，在野黨替他準備了人形立牌充當本尊，國民黨團擺出「清德宗」、民眾黨團則拿出「賴世凱」看板，放置議場。雖然，看起來有些可笑，盡顯民主的無奈，也看到民進黨執政的獨裁。

這場聽證會，由立法院長韓國瑜主持，國民黨團與民眾黨團皆發出甲級動員應戰。儘管賴清德以憲法法庭判決為由拒絕列席說明，但卻並非由在野黨唱獨腳戲，藍綠白仍派出共11位立委輪番上陣，各自發言10分鐘，預料將有激烈的朝野言詞攻防交鋒。

按理賴清德是被彈劾人，基於對憲法、法律與代議民主制度的尊重，其實都應該出席才對。何況，賴清德辯才無礙、鬥性十足，舌戰群雄不見得會吃虧，為何不敢直球對決？營造和在野黨團在國殿堂對話的機會，直接訴諸於民意；而是以憲法法庭判決，立法院無權直接向總統問責，亦不能課予現行憲制性規定所無之義務，不符憲政體制，不予列席。

賴清德選擇一昧閃躲，致使很多話都說不清楚、講不明白，徒增朝野裂痕。國民黨團表示，彈劾是現行憲政體制賦予立法院監督總統的權力，賴清德面對重大違法失職指控，本應坦然赴會向台灣人民說明，如今卻只敢躲在總統府的高牆後，拒絕接受檢驗，證明其心虛與怯懦。

賴清德曾表示願到立法院報告備詢，現在面對彈劾聽證會卻退避三舍。怪不得在野黨指他毀憲亂政，正如民眾黨所言，憲法法庭都是賴清德的人了，但賴清德連來立法院面對憲政程序都要閃，到底有多怕？還是就想關起門來當皇帝？