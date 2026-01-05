首部科幻小說參選「中國科幻最高獎」 鄧紫棋受寵若驚：超級受到鼓勵

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

歌手鄧紫棋去(2025)年7月出版首部長篇科幻小說《啟示路》，近日入選第37屆銀河獎「最佳原創圖書獎」的投票名單，讓作者本人又驚又喜，不過，部分自媒體將其形容為「入圍中國科幻最高獎」，引發爭議，因此主辦方也發文強調，評選設有三個環節，本次網絡投票為初選，而非「入圍名單」。

鄧紫棋的小說《啟示路》列入本屆銀河獎「最佳原創圖書獎」的初選投票名單，讓她開心直呼「新人作家表示受寵若驚，超級受到鼓勵！」而據中國媒體報導，「銀河獎」創立於1985年，被視為中國科幻文學領域的最高榮譽之一，根據組委會介紹，《啟示路》被分類在「行業獎」這部分，其中「最佳原創圖書獎」一欄，為2025年度經編輯部提名20本優秀原創圖書，進入參選名單。

然而，有自媒體將《啟示路》的入選解讀成「入圍」，引發爭議，主辦方也發文說明，銀河獎評選設有初選、覆選、終選共三個環節，所謂入圍是指覆選之後進入終選的名單，當前階段為銀河獎的初選環節，不但進入本名單的作品並非「入圍」，初選後的結果也只是「覆選名單」而非「入圍名單」，強調銀河獎作為中國科幻領域的重要獎項，不能因為作者的特殊身份而給予特殊對待，包括不能無視，甚至排斥其參選資格。

銀河獎主辦方表示，第37屆銀河獎「最佳原創圖書獎」面向2025年度所有中國出版的簡體中文原創科幻圖書，所有在該年度正式出版的此類科幻圖書均可被提名，因編輯部精力有限，難免存在遺漏，故投票頁面設置「其他」選項，歡迎讀者對未列入名單的優秀作品進行補充提名，也歡迎所有熱愛科幻的創作者參與創作出版。

