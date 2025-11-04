首部華語青少年毒品影集 郵票與舒芙蕾大咖飆戲

影集《郵票與舒芙蕾》，揭青少年毒品議題。

記者戴淑芳∕台北報導

首部華語青少年毒品影集《郵票與舒芙蕾》，4日釋出重磅前導預告、國際版海報，並首度公開超豪華黃金卡司陣容。

《郵票與舒芙蕾》，由金獎導演鄭芬芬歷經5年田調、編劇而成，集結陳意涵、張孝全、天心、林奕嵐、張懷秋、林子閎、劉修甫攜手主演，並邀請張榕容、温昇豪、周幼婷特別演出。

全劇採用多線交錯敘事，揉合青少年毒品、校園霸凌、上流社會慾望橫流、警界弊端等複雜議題，劇情包含製毒、情慾、謀殺等強大情節張力，挑戰感官極限，預期將引發觀眾對墮落與療癒的深刻心靈衝擊。

故事聚焦於一名17歲少女(林奕嵐飾)的報復行動，她為報復玩弄母親感情的渣男(張懷秋飾演)決定對其家庭下手。然而少女在認識渣男的元配(陳意涵飾演)後，才發現對方同樣是受害者，兩人從此成為忘年之交，卻也一同踏上毒品的不歸路。

緝毒刑警陳啟明(張孝全飾演)偵辦案件時與初戀(陳意涵飾演)重逢，難戒斷的情愫使他負疚掙扎。