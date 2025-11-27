首部韓版授權音樂劇！洪暐哲、劉子銓「遺願清單」曝：珍惜活著的每一天

記者宋亭誼／台北報導

曾以《我們與惡的距離2》展現深刻演技的劉子銓，與新生代唱跳歌手洪暐哲首度跨界合作，聯手主演韓國人氣音樂劇《我的遺願清單》台灣中文版。將於11月29日至12月19日於西門紅樓劇場首演，為年底劇場圈最受矚目的青春音樂劇之一。

洪暐哲（右）、劉子銓（左）攜手找回「活著的意義」。（圖／C MUSICAL提供）

《我的遺願清單》講述一位剛從矯正學校出來、對人生失去希望的少年宋子烈（劉子銓、周家寬飾），與身患絕症、仍想完成夢想的少年海齊（洪暐哲、許博維飾）之間的故事。兩人透過時日不多的海齊「人生100項遺願清單」，踏上重新認識「活著」意義的旅程。

廣告 廣告

以歌手身份出道、擁有強大舞台魅力的洪暐哲，此次挑戰音樂劇演出，表示：「在排練過程中，感覺自己像真的活進角色裡，每次唱〈My Bucket List〉時都會想到自己想完成的夢。」而年僅二十出頭的劉子銓則在戲劇作品後再次突破自我：「這部戲雖然談死亡，但讓我更珍惜活著的每一天。」

洪暐哲飾演身患絕症、仍想完成夢想的少年。。（圖／C MUSICAL提供）

首次合作的洪暐哲及劉子銓，被問到自己有沒有什麼想完成心願時，洪暐哲說：「我現在最想做的一件事就是想帶家人一起先去一趟沒有鬧鐘沒有規劃的旅行，想可以每天睡到自然醒。不過也因為在排練《遺願清單》的過程中，深刻感受到劇中角色面對生命的態度「有些事不是要多宏大，而是如果現在不做，以後可能就來不了」。所以我會選擇一件自己一直掛念、卻總是被推遲的小夢想，真的去實現它。」

劉子銓則是興奮地說：「我想要去金字塔！因為我想要看金字塔到底是人類做的還是外星人做的！」新新人類的個性展露無遺。至於首次挑戰音樂劇最難的地方是什麼？洪暐哲及劉子銓默契十足地表示，音樂劇不像戲劇只有台詞，情緒要跟音樂緊密連結，歌詞和表演的節奏得一起走。要同時顧呼吸、情緒、走位，真的不容易，而且也不能重來喊卡，所以面對即將來臨的首場公演，兩個人都是既緊張又期待。

更多三立新聞網報導

汪小菲妻Mandy爆懷孕「凸肚照瘋傳」！媒人李進良鬆口了

51歲朱媛媛抗癌5年病逝！「病榻照」首度曝光 生前暖舉網暖哭

甜美形象翻轉！金馬女星「飆台語」潑辣開罵：馬桶被大便塞爆

57歲蕭薔不藏了！「22吋螞蟻腰」太震撼 驚人狀態曝光

