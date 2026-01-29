首都之戰綠誰登場？他揭只為傳達「德意志」：10萬個鄭麗君都沒用

年底的縣市長選舉進入倒數，六都人選部分，民進黨目前僅剩台北市、桃園市仍無明確人選，面對首都這一戰，近期以行政院副院長鄭麗君的呼聲最高。不過，國民黨台北市議員李柏毅則是直言，贊同鄭麗君是好的人選，但是如果到最後，綠營派出任何人只不過為了傳達總統賴清德意志，那1萬個、10萬個鄭麗君都沒有用。

李柏毅28日在《57爆新聞》中談到，綠營包括賴總統最不好意思的應該是，身為首都的台北市，居然到現在還沒辦法確認候選人願意代表出線，除了吳怡農正式表態，到現在沒有其他人表態，偏偏吳又是被綠營裝作視而不見的人選，大家不講還忘記這個人選，就知道賴有多焦慮。

廣告 廣告

李柏毅也說，如果民進黨連北市的參選人都提不出來，那對整個政黨來說是非常丟臉，現在稱台北101是台灣101，有沒有可能不只是綠營的意識形態操作，說不定是他們也不想讓賴總統再聽到「台北市」這幾個字。

李柏毅續指，贊同鄭麗君是好的候選人，但是如果到最後，綠營派出任何人只不過為了傳達賴清德意志，而提出人選，那1萬個、10萬個鄭麗君都沒有用，因為賴總統就是要跟在野黨對決到底、選舉放在民生之前的態度，不管是誰，民進黨在台北市永遠都選不贏。

【看原文連結】