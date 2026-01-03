首都今遭美軍轟炸… 委內瑞拉反對派領袖曾表態「完全支持川普策略」

圖為2025年1月9日，馬杜洛就任委內瑞拉總統前夕，反對派在首都卡拉卡斯舉行抗議集會，領袖馬查多發表演說。路透社資料照



據外國媒體今天（1/3）報導，美軍今天轟炸委內瑞拉，多處傳出爆炸，委內瑞拉反對派領袖馬查多去年受訪的片段，再度受到外界關注，當時她曾表示：「完全支持川普的策略。」

據美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，美軍今天突襲委內瑞拉，該國首都卡拉卡斯（Caracas）也出現爆炸，並有飛機低空飛越，包括機場、軍事基地等設施均傳出遭轟炸，人民相當驚恐。

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado），曾在去年12月中旬，接受CBS新聞訪問，評論川普對於委內瑞拉的策略，訪談內容如今再度受到關注。

馬查多當時說道：「我們委內瑞拉的人民，都非常感謝他（指川普）和他的政府，因為我相信他是自由的捍衛者。」

馬查多發表評論時，川普政府對委內瑞拉採取的行動包括：攻擊運毒船、扣押油輪，以及施加經濟與外交壓力，但並未直接攻擊委內瑞拉本土。

被問及是否同意美國對委內瑞拉採取軍事行動，馬查多受訪時僅表示：「我希望有更多壓力，讓馬杜洛（委國總統）知道他必須下台。」

馬查多曾任委內瑞拉國會議員，並有意參選2024年的委內瑞拉總統選舉，但遭當局取消參選資格，由於她長年爭取委內瑞拉的民主，去年榮獲諾貝爾和平獎的殊榮。

