首都客運春節、228連假北宜線大增班 票價最低6折起

為因應春節及228連續假期，首都客運宣布於2月13日至22日、2月26日至3月1日期間，增開北宜國道客運直達車班次，並提供春節全票6折、228連假85折的票價優惠。民眾搭乘1570「台北－羅東」、1571「台北－宜蘭」及1572「台北－礁溪」等直達車不需預約，到站20分鐘即可順利上車。

若過年期間乘車時間尚未確定，首都客運另有1572「羅東－宜蘭－礁溪－台北」全程車連假期間維持正常營運，羅東轉運站首末班車分別為上午5時20分與晚間11時，市府轉運站則為上午6時10分與晚間12時30分。

票價優惠部分，春節期間（2月13日至22日）市府轉運站往宜蘭、羅東全票優惠價80元，往礁溪僅需60元；228連假期間（2月26日至3月1日）市府轉運站往宜蘭、羅東優惠價為115元、往四城105元、往礁溪則為85元。此外，台灣好行冬山河線（綠21）配合傳藝中心除夕休園，2月16日將提前收班，大年初一（2月17日）起恢復正常班次行駛。

為鼓勵民眾利用大眾運輸進行轉乘，疏運期間使用電子票證搭乘北宜國道客運，於10小時內轉乘宜蘭市區公車、雙北市區公車或公路客運，均可享有基本里程或一段票免費的優惠。首都客運補充，搭配國道5號大客車優先通行措施，預計可比自行開車節省40至60分鐘，使用電子票證轉乘在地公車還可享有轉乘優惠。

