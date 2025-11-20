首都房價門檻高 每坪不到百萬新案低於15％

〔記者徐義平／台北報導〕臺北市新案購屋門檻越來越高。根據新建案市調機構彙整，今年臺北市預售屋實價揭露、每坪單價不到100萬元的比重不到15%，甚至以找不太到7字頭以下的新案，即便8字頭也僅有零星幾個。

住展雜誌企研室總監陳炳辰分析，今年臺北市預售案揭露每坪單價，多數落在100至120萬元間，且9字頭甚至已經是基本低消。

他認為，即便今年房市買氣低迷仍見首都房價購屋門檻走高，也印證臺北市房價呈現鐵板一塊。

買氣低迷 臺北房價仍鐵板一塊

不過，臺北市仍有零星3個小建案，每坪單價出現6、7字頭，出現在北投、內湖以及大同等行政區，陳炳辰表示，臺北市低單價建案，有著低樓層、地段外圍、以及山區、老舊生活圈、嫌惡設施等因素。

至於，單價9字頭新案則分布在東湖、社子、南萬華等蛋白區，陳炳辰提醒，民眾若要入手台北市相對低價新案，一方面得在居住環境機能上有心理準備，另一方面要因應單價攀揚而犧牲空間坪數，像是大同區新案，為壓低總價，單戶不到10坪。

