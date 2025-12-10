首都獅子會贊助反毒反詐英文演講比賽 新北英文高手齊聚中和高中

新北市教育局、首都獅子會推廣預防犯罪扎根，今天在中和高中舉辦新北市高中職「反毒、反霸凌、反飆車及反詐騙」高中英文演講比賽決賽，獅子會長王建智(右二)頒贈助學金，由中和高中校長蔡春來(左二)、樹林高中校長曹永央(右一)代為受獎，為頒獎揭幕。(記者吳仁捷攝)

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市教育局、首都獅子會推廣預防犯罪從小扎根，今天在中和高中舉辦新北市高中職「反毒、反霸凌、反飆車及反詐騙」高中英文演講比賽決賽，吸引中和高中、樹林高中及南山高中等7校，19名脫穎而出的高中職生選手們，同場演說，由各高中教師擔任專業評審，選出得獎學生；主辦單位也邀請教官、警方呼籲毒品、詐騙等危害，希望讓學生們寓教於樂參與反毒，也認識新興犯罪型態，提升自我保護。

首都獅子會與中和高中、樹林高中及新北高中合辦的新北高中職生「反毒、反霸凌、反飆車及反詐騙」演講比賽，今天一早在中和高中登場，獅子會長王建智表示，由於會內三位獅友都曾任中和高中家長會長，與中和高中很有淵源，今年反毒、反詐演講比賽進入第六屆，累計贊助上百萬元獎金、助學金，讓學子們學英文也能認識新興犯罪，遠離毒品、霸凌、飆車及詐騙等危害。

中和高中校長蔡春來表示，由獅友們贊助的新北高中職演講比賽，向全新北高中校園廣徵報名，各校初選後，選出全校英文演說能力數一數二的學生，今天參加決賽，每位參賽者展現超齡台風及口條，尤其是全英文呈現，台下的評審、師生們都聚精會神聆聽、觀摩，堪稱一場英文演說饗宴。

經過激烈競賽，評選結果出爐，由南山高中楊宇澔奪冠、中和高中白明隴奪得第二名，林口高中蘇盈璇、南山高中郭冠岺並列第三名；評審也以英文講評，他們點出，參賽者都是各校英文演說的佼佼者，認為上台後應該更有自信，先從容自我介紹，再揮灑演講，也要注意不要顧著看稿，視線忽略群眾，建議參賽者們，要努力、賣力吸引台下目光，朝一位好的英語演說者的方向努力。

