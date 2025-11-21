首都科技廊帶 社宅解居住需求
台北科技廊帶包括南軟、內科、北士科，帶來大量就業人口，居住需求迫切，北市府近年蓋社宅並保留一定比例戶數給當地，內湖區石壁潭社宅1區昨開工，下月還有南港區東新社宅、南港機廠社會住宅2區動工，市府力拚提升科技廊帶的住宅供給，也解首都高房價難題。
內湖區社宅現有瑞光、行善、舊宗、金龍社宅、捷運聯開宅港墘站等處。
都發局也在舊潭美國小校址規畫石壁潭社宅，並分2期開發。
1區鄰近新明路、石潭公園，將是3棟地下4層、地上13至14層建築物，提供482戶社宅、幼兒園、托嬰中心、社區式長照機構、住宿型長照機構等社福設施機構，預期2029年9月竣工；2區是2棟地下4層、地上12和15層建築物，設有236戶社宅、派出所、身心障礙全日型住宿機構等空間，2029年下半年開工。
副市長李四川說，北市已經完成1萬1000多戶社宅，4000多戶興建中，包含昨開工的400多戶；每次看到議員質詢社宅漏水問題，「臉都掛不住」，因此要求施工廠商如質如期，還必須不能漏水，如果可提早完工，就能提供給住戶使用。
都發局長簡瑟芳表示，內科有緯創、緯穎等科技業進駐，近期北市都審會也審議不少相關案件。北市府希望提供居住資源給在地就業者，減少交通移動，對於交通問題也是一個很好的解方，因此保留30%社宅戶數給在地區里、就學和就業人口，讓他們就近居住，「科技廊帶周邊有住宅供給是很重要的事情。」
她提到，北市社宅的流動率低，住戶3年一約，若資格符合都會續約住滿6年，續約比例超過9成；目前社宅招租的中籤率10%以下，隨著中央和地方的社宅數量愈來愈多，期盼能提高中籤率。另外，北市「士林海光」公辦都更案歷經近10年整合且4次流標，昨也開工，預計建地上15層、地下3層大樓，成附近老舊社區的「更新領頭羊」。
更新處指出，基地鄰近北士科T17、T18基地，市府團隊為周邊畫定都更範圍，與基地軸線串聯，形塑科技城市。
