首都遇自殺炸彈攻擊！巴基斯坦控印度支持武裝份子 挨批「神智不清」

2025年11月11日，巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德的地方法院大門外發生自殺炸彈襲擊，造成至少12人死往。



印度首都新德里發生爆炸案隔日，巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德週二（11/11）也發生自殺炸彈客襲擊事件，造成至少12人死亡。巴國防長宣稱，該事件使當地陷入「戰爭狀態」，誓言報復。巴基斯坦的塔利班組織則坦承犯案，並稱鎖定攻擊的目標是司法官員。

這起自殺炸彈爆炸發生在伊斯蘭馬巴德地方法院入口附近，巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）表示，事件造成至少12人死亡，另有27人受傷。當地媒體畫面顯示，數名渾身是血的傷者倒臥在警用廂型車旁，現場可見有車輛起火燃燒。

路透社指出，這是近10年來伊斯蘭馬巴德首度發生針對平民的攻擊事件。「我們正處於戰爭狀態」，巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja Muhammad Asif）表示，將這場戰爭帶到伊斯蘭馬巴德是喀布爾傳遞的訊息，「巴基斯坦擁有充分能力予以回應」。

伊斯蘭馬巴德政府指控，巴基斯坦塔利班（Pakistani Taliban）等武裝分子以阿富汗為據點，並獲得印度支持。納克維強調：「我們完全清楚阿富汗必須制止他們。若未能成功，我們別無選擇，只能自行處理這些攻擊我國的恐怖分子」。

印度外交部發聲明批評，巴基斯坦的指控毫無根據且荒謬，出自該國明顯神智不清的高層，對此堅決駁斥。阿富汗塔利班政府則對攻擊事件「深表哀悼並予以譴責」，並否認境內存在襲擊他國的基地。

中央社引述巴基斯坦塔利班稍晚發表的聲明稱：「我們的戰士襲擊了伊斯蘭馬巴德的司法委員會。那些根據巴基斯坦違反伊斯蘭教法的法律作出裁決的法官、律師與官員是這次攻擊的目標」，並威脅將持續發動更多襲擊，「直到伊斯蘭教法（Sharia）在這個以穆斯林為主的國家全面實施為止」。

而在巴基斯坦襲擊事件發生前一天，印度首都新德里亦發生爆炸案，造成8人死亡。今年5月，巴基斯坦曾與印度爆發4日戰爭，上月更對阿富汗境內地區實施空襲，聲稱此舉是針對巴基斯坦武裝分子在阿富汗境內的活動。隨後巴阿邊境爆發零星衝突，和平談判亦告失敗。

