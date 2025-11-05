首開放！駁二變身「港邊懶人露營區」 海景帳篷、百攤美食搶先報名

「駁二港邊露營趣」融合高雄港灣景致與露營生活，打造全方位的港邊露營體驗。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄市鹽埕區的駁二藝術特區的大義公園，將首次舉辦期間限定專屬露營區！有「懶人帳篷」、「自搭帳篷」和「計時帳篷」供選擇，現場更集結超過130個文創品牌及美食攤位，並規畫多項療癒課程，打造全方位的港邊露營體驗，即日起開放線上報名。

高雄市文化局表示，「駁二港邊露營趣」是首次開放大義公園作為露營場地，露營活動結合市集團隊「良い日」，號召超過130個文創品牌及美食攤位，從大義區紅磚廊道延伸至淺二碼頭，打造港邊限定的戶外主題市集，在駁二港邊搭起帳篷、吹著海風，享受療癒又自在的戶外時光。

「駁二港邊露營趣」融合高雄港灣景致與露營生活，打造全方位的港邊露營體驗。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

分別推出戶外過夜與計時搭帳的方案，「懶人帳篷」提供露營基本用具，讓參與者免去準備大型設備的煩惱，輕鬆解鎖野營駁二的全新體驗，翌日還能享用在地人推薦的特色早餐，迎接悠閒的早晨；「自搭帳篷」則提供場地，歡迎自備設備的露營愛好者，打造出專屬個人風格的露營體驗。無過夜需求的民眾，可選擇「計時帳篷」，與好友一同在帳篷包廂內欣賞現場表演、品嚐美食，度過悠閒的露營時光。

現場也集結8家露營品牌與5輛特色露營車，同時安排多組樂團和劇團接力演出，若想活動筋骨，現場設有走繩運動體驗區；若想釋放壓力，可報名「瑜悅運動」的夜間舒緩瑜伽課，與頌缽、泰北敲筋、藥草球按摩等療癒體驗。此外，也推出露營技巧、自然手作及親子互動等主題課程，讓親朋好友共享戶外時光。

除此之外，更安排3場專題講座，分別由「台灣獼猴共存推廣協會」、「藍氏山岳攝影」與「羌虎跨域生活」帶領民眾探索自然生態、山林之美與野外生存技巧，喚起對生態及戶外安全的關注。

「駁二港邊露營趣」將於12月13日至14日下午2點起，在大義公園、大義區紅磚廊道、淺二碼頭登場，活動即日起開放營位及課程報名。

