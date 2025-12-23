首間全天候餐廳！「臺虎臺南」進駐西門商圈：120坪空間串聯咖啡、啤酒的城市日常

繼上回與臺南傳奇酒吧「T.C.R.C.」共同打造的全新 Draft Cocktail 酒吧「GIDDY」後，臺虎再次佈局臺南據點，打造品牌首間「全天候餐酒館」，選擇落腳在西門商圈的「臺虎臺南」將在12月20日正式開幕，將為台南城市生活帶來不同的餐飲提案，透過以下四大亮點，一次掌握「臺虎臺南」有什麼不一樣。

延伸閱讀：

2025臺虎超強企劃三連發：宇宙聯名啤酒強勢登台、GIDDY臺南開喝、中秋奔月禮盒搶先看





廣告 廣告





亮點一：匯集「臺虎」空間特質的120坪大尺度空間

「臺虎臺南」位於西門商圈、鄰近新光三越小西門，是目前臺虎少見的大尺度門市，整體挑高約四米，也讓空間顯得更為開闊。其設計延續消費者熟悉的「臺虎信義」木質空間，但整體色調轉為更淡、更溫暖，刻意拉開與過往深色酒吧風格的距離。設計上還保留了臺虎各門市累積的 DNA，例如來自「臺虎啜飲室 大安」吧檯下方的小木塊拼接元素，重新整理後，放進更貼近臺南日常節奏的空間比例中。

加上台南氣候少下雨，團隊便在面向街區的位置設置了大面積落地窗，以及戶外座位區，讓自然光線灑落空間，也串連起與戶外的城市即景。除此外還設有可容納約50至65人的包廂空間，也是臺南少數可聚會、包場與多人用餐需求的場域。





亮點二：所有臺虎料理大集合

「臺虎」在這些年來其實默默設至了許多不同型態的據點，像是有提供咖啡、披薩的店型，而「臺虎臺南」是品牌首度以「完整餐廳」為前提設計的門市。因為有著超過120坪的場地空間，所以設置了完備的廚房，讓餐與酒首次在同一個層級，而不是以啤酒為核心延伸餐點。這也讓菜單的設定，從「配酒」轉為「可以好好吃完一餐」的意義。

菜色延續臺虎歷年最受歡迎的經典項目，餐點價位落在NT880～120元之間，包括輕鬆的 Bar Food，「洋蔥沾醬脆片」使用自製洋芋片搭配上主廚長時間熬煮的洋蔥沾醬，還有獲得美食評鑑肯定的「花椒炸雞翅」；無雷推薦還有「Smash Burger 手工漢堡」、「蒜味蕈菇披薩」，使用義大利進口窯爐，並因應空間規模升級為雙層配置，讓餐點口味更佳穩定。

此外，必點推薦還有多款台南限定料理，首推「慢燉帶骨牛」，來自臺虎共同創辦人 Chris 的獨門配方，他已自製搭配帶骨牛小排的醃料長時間醃製入味，讓肉質保有厚實口感，同時吸附濃郁醬香。豐腴的油脂香氣與濃厚醬汁，能依個人喜好搭配蒜香奶油飯或薯條，份量跟風味都是一道重量級的主菜。另外還有採用臺南名店時實酸種麵包製作的「鮪魚起士酸種」、「鮮蝦蛋沙拉酸種」，三種口味的「法式可麗餅」，以及介於臺南蝦仁飯與塔可飯（Taco Rice）之間的「夏威夷香蒜鮮蝦」，全都延續的臺虎「沒有矯飾的擺盤，只有誠實的食材、手感的細節」的精神，完全「一吃就懂」的滿足感。





亮點三：以「啤酒」為核心的多元酒單

酒飲配置是「臺虎臺南」另一大特色，不過依然以臺虎自家精釀啤酒為核心，並首次導入「雙面 tap」系統，備有10餘款的風味選擇。中央冰箱除了展示自家酒款，管線繞行後同時對應室內與戶外座位，讓啤酒成為空間中的視覺焦點。此設計，來自臺虎本身擁有釀酒團隊的背景，讓「酒從哪裡來」這件事被清楚看見。

除了自家精釀，店內也引進部分進口啤酒，補齊選擇。同時，臺虎臺南也與臺南在地酒吧「TCRC」、「Bar Home」主理人黃奕翔（阿翔）合作，推出將檸檬紅茶與長島冰長結合的「臺虎 X GIDDY 長島檸檬紅茶」，以及使用伏特加、紅酒作為基底，並帶有莓果果香的「臺虎 X GIDDY 嘿~佳麗甜心」兩款「臺虎臺南」專屬調酒。





亮點四：開幕優惠：限量「路過免費喝」、扭蛋抽獎

「臺虎臺南」從中午12點開始營業，咖啡、正餐、啤酒與調酒可以同時成立，讓這間店成為擁有「all-day dining」的餐飲空間。為慶祝「臺虎臺南」開幕，品牌準備了正式開幕當日早鳥專屬優惠，限量的「路過就免費送」臺虎嗨啤（可更換熱／冰美式）；前25組內用客人（含訂位與現場）每組每位也可免費活得「生啤乙杯」，作為這座城市與臺虎碰面的見面禮。此外現場還同步開放扭蛋機，獎項從「臺虎白金麻將組」（價值 NT6,200）到「NT3,000 餐飲抵用券」。12月20日至1月31日期間，臺虎與國泰 CUBE 卡也有同步啟動優惠活動，只要消費刷 CUBE 卡即享9折，並贈 CUBE 3.3% 限定啤酒乙罐，小樹點 100 點可兌換指定生啤乙杯，或是小樹點乙點可升級指定生啤為 CUBE 杯。













臺虎臺南

營業時間：週一至週四：12:00～00:00；週五、週六：12:00～01:00；週日：12:00～00:00

臺南市中西區西門路一段660號1樓D室

www.taihubrewing.com

FB／IG

｜未滿十八歲禁止飲酒・飲酒過量，害人害己｜

延伸閱讀：

臺虎居餃屋三週年開桌！「よろしく夜露死苦」暴走登場，將酒局喝成深夜傳說

最紅紐約熱炒店「886 」來台快閃！聯手臺虎啜飲室，舉辦「YI DA LI易大力」兩日限定臺式義菜餐會

2025冬季酒款推薦｜格蘭利威雙三星饗宴、黑松酒吧「黑松酒覓」開幕、皇室香檳王拍賣：從風土到工藝酒款盤點

本事選酒推出「蓬萊泉 烹雪韻生普洱茶梅酒」：攜手日本百年酒造、新竹茶行跨界合作開啟普洱新喝法

unDer Lab 推出冬春套餐酒單「沙漠中的水母」：10道風味實驗重新定義味覺邏輯，帶你走進一處不存在的異域

「夏花餐室」跨界四手餐會登場：Joseph × Gayatri 雙主廚攜手以發酵與炭火詮釋印度味，以6款精釀啤酒開啟全新搭餐體驗

電影中的調酒之「王」！專訪「Project 試營運」黃禾禾：「馬丁尼像電影，也像人生，是需要一輩子練習的經典。」

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 迴轉壽司也能吃到板前的手感？「合點壽司、承知助」聖誕聚餐提案，滿額贈聖誕壽司

● 台北年末聚餐推薦！寒居酒店BeGood「美義料理」登場，必吃32oz紅屋牛排、視覺系甜點「火焰阿拉斯加」