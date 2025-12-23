首間全天候餐廳！「臺虎臺南」進駐西門商圈：120坪空間串聯咖啡、啤酒的城市日常
繼上回與臺南傳奇酒吧「T.C.R.C.」共同打造的全新 Draft Cocktail 酒吧「GIDDY」後，臺虎再次佈局臺南據點，打造品牌首間「全天候餐酒館」，選擇落腳在西門商圈的「臺虎臺南」將在12月20日正式開幕，將為台南城市生活帶來不同的餐飲提案，透過以下四大亮點，一次掌握「臺虎臺南」有什麼不一樣。
延伸閱讀：
2025臺虎超強企劃三連發：宇宙聯名啤酒強勢登台、GIDDY臺南開喝、中秋奔月禮盒搶先看
亮點一：匯集「臺虎」空間特質的120坪大尺度空間
「臺虎臺南」位於西門商圈、鄰近新光三越小西門，是目前臺虎少見的大尺度門市，整體挑高約四米，也讓空間顯得更為開闊。其設計延續消費者熟悉的「臺虎信義」木質空間，但整體色調轉為更淡、更溫暖，刻意拉開與過往深色酒吧風格的距離。設計上還保留了臺虎各門市累積的 DNA，例如來自「臺虎啜飲室 大安」吧檯下方的小木塊拼接元素，重新整理後，放進更貼近臺南日常節奏的空間比例中。
加上台南氣候少下雨，團隊便在面向街區的位置設置了大面積落地窗，以及戶外座位區，讓自然光線灑落空間，也串連起與戶外的城市即景。除此外還設有可容納約50至65人的包廂空間，也是臺南少數可聚會、包場與多人用餐需求的場域。
亮點二：所有臺虎料理大集合
「臺虎」在這些年來其實默默設至了許多不同型態的據點，像是有提供咖啡、披薩的店型，而「臺虎臺南」是品牌首度以「完整餐廳」為前提設計的門市。因為有著超過120坪的場地空間，所以設置了完備的廚房，讓餐與酒首次在同一個層級，而不是以啤酒為核心延伸餐點。這也讓菜單的設定，從「配酒」轉為「可以好好吃完一餐」的意義。
菜色延續臺虎歷年最受歡迎的經典項目，餐點價位落在NT880～120元之間，包括輕鬆的 Bar Food，「洋蔥沾醬脆片」使用自製洋芋片搭配上主廚長時間熬煮的洋蔥沾醬，還有獲得美食評鑑肯定的「花椒炸雞翅」；無雷推薦還有「Smash Burger 手工漢堡」、「蒜味蕈菇披薩」，使用義大利進口窯爐，並因應空間規模升級為雙層配置，讓餐點口味更佳穩定。
此外，必點推薦還有多款台南限定料理，首推「慢燉帶骨牛」，來自臺虎共同創辦人 Chris 的獨門配方，他已自製搭配帶骨牛小排的醃料長時間醃製入味，讓肉質保有厚實口感，同時吸附濃郁醬香。豐腴的油脂香氣與濃厚醬汁，能依個人喜好搭配蒜香奶油飯或薯條，份量跟風味都是一道重量級的主菜。另外還有採用臺南名店時實酸種麵包製作的「鮪魚起士酸種」、「鮮蝦蛋沙拉酸種」，三種口味的「法式可麗餅」，以及介於臺南蝦仁飯與塔可飯（Taco Rice）之間的「夏威夷香蒜鮮蝦」，全都延續的臺虎「沒有矯飾的擺盤，只有誠實的食材、手感的細節」的精神，完全「一吃就懂」的滿足感。
亮點三：以「啤酒」為核心的多元酒單
酒飲配置是「臺虎臺南」另一大特色，不過依然以臺虎自家精釀啤酒為核心，並首次導入「雙面 tap」系統，備有10餘款的風味選擇。中央冰箱除了展示自家酒款，管線繞行後同時對應室內與戶外座位，讓啤酒成為空間中的視覺焦點。此設計，來自臺虎本身擁有釀酒團隊的背景，讓「酒從哪裡來」這件事被清楚看見。
除了自家精釀，店內也引進部分進口啤酒，補齊選擇。同時，臺虎臺南也與臺南在地酒吧「TCRC」、「Bar Home」主理人黃奕翔（阿翔）合作，推出將檸檬紅茶與長島冰長結合的「臺虎 X GIDDY 長島檸檬紅茶」，以及使用伏特加、紅酒作為基底，並帶有莓果果香的「臺虎 X GIDDY 嘿~佳麗甜心」兩款「臺虎臺南」專屬調酒。
亮點四：開幕優惠：限量「路過免費喝」、扭蛋抽獎
「臺虎臺南」從中午12點開始營業，咖啡、正餐、啤酒與調酒可以同時成立，讓這間店成為擁有「all-day dining」的餐飲空間。為慶祝「臺虎臺南」開幕，品牌準備了正式開幕當日早鳥專屬優惠，限量的「路過就免費送」臺虎嗨啤（可更換熱／冰美式）；前25組內用客人（含訂位與現場）每組每位也可免費活得「生啤乙杯」，作為這座城市與臺虎碰面的見面禮。此外現場還同步開放扭蛋機，獎項從「臺虎白金麻將組」（價值 NT6,200）到「NT3,000 餐飲抵用券」。12月20日至1月31日期間，臺虎與國泰 CUBE 卡也有同步啟動優惠活動，只要消費刷 CUBE 卡即享9折，並贈 CUBE 3.3% 限定啤酒乙罐，小樹點 100 點可兌換指定生啤乙杯，或是小樹點乙點可升級指定生啤為 CUBE 杯。
臺虎臺南
營業時間：週一至週四：12:00～00:00；週五、週六：12:00～01:00；週日：12:00～00:00
臺南市中西區西門路一段660號1樓D室
www.taihubrewing.com
FB／IG
｜未滿十八歲禁止飲酒・飲酒過量，害人害己｜
延伸閱讀：
臺虎居餃屋三週年開桌！「よろしく夜露死苦」暴走登場，將酒局喝成深夜傳說
最紅紐約熱炒店「886 」來台快閃！聯手臺虎啜飲室，舉辦「YI DA LI易大力」兩日限定臺式義菜餐會
2025冬季酒款推薦｜格蘭利威雙三星饗宴、黑松酒吧「黑松酒覓」開幕、皇室香檳王拍賣：從風土到工藝酒款盤點
本事選酒推出「蓬萊泉 烹雪韻生普洱茶梅酒」：攜手日本百年酒造、新竹茶行跨界合作開啟普洱新喝法
unDer Lab 推出冬春套餐酒單「沙漠中的水母」：10道風味實驗重新定義味覺邏輯，帶你走進一處不存在的異域
「夏花餐室」跨界四手餐會登場：Joseph × Gayatri 雙主廚攜手以發酵與炭火詮釋印度味，以6款精釀啤酒開啟全新搭餐體驗
電影中的調酒之「王」！專訪「Project 試營運」黃禾禾：「馬丁尼像電影，也像人生，是需要一輩子練習的經典。」
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 迴轉壽司也能吃到板前的手感？「合點壽司、承知助」聖誕聚餐提案，滿額贈聖誕壽司
其他人也在看
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 11 小時前 ・ 116
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 9 小時前 ・ 82
張文錢從哪來？警曝金主：這人兩年資助82萬
[NOWnews今日新聞]台北車站、中山商圈於19日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文犯案後墜樓身亡，整起事件共造成4死11傷。外界關注張文長期無業，卻能租屋、購買大量犯案器具，其資金究竟從何...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 166
袁艾菲逛超商突被襲胸 尪曝噁男「1反應」怒轟！
娛樂中心／江姿儀報導41歲女星袁艾菲早期是無名小站網美，後來以藝名「迅猛龍」闖蕩綜藝及戲劇圈，憑藉直爽個性及亮麗外型的反差風格深受粉絲喜愛。她2019年和老公「老魚」（余岱宗）結婚，婚後夫妻倆一起經營YouTube頻道，常常透過社群分享生活點滴。「老魚」昨（22日）拍片，透露老婆袁艾菲近期遭遇性騷擾事件，氣到痛罵「這些噁男真的是該X」。民視 ・ 5 小時前 ・ 14
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 60
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 122
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 124
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
張文爸媽下跪道歉 律師曝一關鍵、呼籲：別再追殺他們了吧！
男子張文在北市隨機攻擊釀嚴重死傷後墜樓不治，檢警今（23）天在台北懷愛館進行遺體解剖。張父和張母首度受訪，連說4次對不起，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。對此，巴毛律師陳宇安呼籲，媒體知道的都可能比他們知道的多，但他們必須哭著跪著為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉！別再追殺他們了吧！三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 98
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 56
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 13 小時前 ・ 308
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 15 小時前 ・ 11
280萬人賺到4500元！羅一鈞發「疫苗紅包」 三類人1/15起公費升級肺鏈疫苗
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 全台280萬人注意，明年打疫苗可省新台幣4500元！疾管署今（23）日宣布明年度有疫苗新政策，成人肺鏈疫苗升級接種作業將自明年1月15日開始上路，包括「65歲（含）以上長者、55-64歲原住民、19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象」等3類人，將分2階段公費開打。民眾可以省下自費接種一劑約4500元的...匯流新聞網 ・ 9 小時前 ・ 28
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 20 小時前 ・ 93
鄭麗文赴東吳演講 教授提問遭本人回嗆：這問題太沒大腦了吧
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間赴東吳大學演講。東吳大學政治系副教授陳方隅提問，國際社會共識是要台灣加強自我防衛，前總統馬英九時期演習時放音響、大裁軍，同一時間中國卻持續擴軍，且國民黨自2000年以來就反對軍購，該如何面對中國從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，馬英九8年裁軍就是要改成募兵制，「中國、美國都是募兵制」，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？「這也太沒有大腦了吧」？ 除了怒嗆陳方隅沒大腦外，有東吳學生詢問，鄭麗文10月接受「德國之聲」專訪宣稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」時，鄭麗文打太極表示，當時訪談有其脈絡，身為在野黨領袖，她不會用如此嚴厲、強烈字眼去形容其他國家領導人，「不希望對其他國家說三道四」。 對於學生追問，普丁與中國國家主席習近平、總統賴清德相比，誰比較獨裁時，鄭麗文則問Ａ答Ｂ表示，即便大家都認同的美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟是很古老的選舉方式，但也不會因為這樣就說川普是獨裁者，畢竟這帽子扣太大了，所以她也不會用這方式形容普丁。 鄭麗文還說，賴清德雖然是民主選舉產生總統，但他是否一心只想破壞台灣的民主機制、想要成為新頭殼 ・ 13 小時前 ・ 488
王ADEN校園舞台臭臉蹲地遭砲轟 台北跨年演出確定被除名
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近日校園演出時，因為女學生即興上台舞動讓他覺得被干擾表演，他當場原緯來新聞網 ・ 11 小時前 ・ 66
張文隨機殺人！ 狄鶯嘆台灣怎麼了：都是政治人物的錯
捷運台北車站、中山站19日發生恐怖的隨機殺人事件，造成4死11傷悲劇，其中也包含墜樓身亡的凶手張文。這起事件發生後震撼台灣社會，藝人狄鶯昨（22）日po文，感嘆「台灣到底怎麼了」，她也認為，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 215
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 4
要變天了！全台最冷時段曝光 濕冷聖誕節「2地雨下最猛」
12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 3
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 55