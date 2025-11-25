首間屏東史努比主題店登場！巨型SNOOPY造型燈箱必拍打卡滿額贈必追

文／景點+ Rhoda整理報導

首間屏東「7-ELEVEN SNOOPY主題店」於屏東市杭州街全新亮相！店內店外處處可見史努比與好友們的身影，其中更包括超人氣的奧拉夫與糊塗塌客，滿滿的史努比主題設計，帶領粉絲一秒走進花生漫畫的世界！

首間屏東「7-ELEVEN SNOOPY主題店」全新亮相！（圖／7-ELEVEN，以下同）

走進店內，不論是用餐區、餐檯、天花板到商品陳列，都以花生漫畫元素打造主題化空間，整體氛圍更明亮、舒適，也變得超級好拍。

其中最吸睛的亮點莫過於「巨大史努比天花板造型燈箱」，可愛到讓人忍不住抬頭拍照，是粉絲到店必拍的打卡點。

除了視覺亮點外，店內也設置花生漫畫限定周邊專區，推出多史努比迷絕不能錯過的精選商品。

為歡慶主題店開幕，門市同步推出 OPENPLAZA 專櫃限定滿額贈活動：消費滿 200 元、500 元與 1500 元即可獲得精美好禮各一份（恕不累贈，數量有限，送完為止），讓粉絲逛店、打卡、購物一次滿足！

【Info】

首間屏東 7-ELEVEN SNOOPY主題店

門市：7-ELEVEN新樂興門市

地址：900屏東縣屏東市杭州街30號1樓

