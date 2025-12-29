首間癌友家庭心理諮商所 115年起6次免費服務

（中央社記者陳婕翎台北29日電）癌症希望基金會附設心理諮商所明年元旦起正式營運，這是全台首間專屬病友和家屬的心理諮商所，提供最多6次免費服務，盼以多元的心理健康服務，成為癌友家庭的心理支持基地。

台灣新診斷癌症人數不斷攀升，根據衛生福利部國民健康署111年癌症登記報告，平均每4分2秒就有1個家庭被癌症打亂生活節奏。國內外研究顯示，近半數癌症病人出現明顯的情緒困擾，約有3至4成病友面臨顯著的焦慮或憂鬱反應。

醫療科技進步，台灣癌症5年存活率突破6成，癌症希望基金會執行長蘇連瓔今天透過新聞稿指出，不只讓病友活下來，更要癌友家庭活得好，癌症希望基金會附設心理諮商所因此誕生，希望補足心理諮商所缺口，不漏接病友和照顧者，陪伴修復內在韌性，慢慢長出接住自己的能力。

心理照護一直是癌症治療不可或缺的一環，癌症希望基金會2018年起在台北、台中和高雄希望小站提供癌症病友和家屬心理諮詢服務等，由心理師協助梳理情緒，近3年總計服務近500人次，今年進一步在台北籌設心理諮商所，12月中旬取得台北市衛生局核准執照。

蘇連瓔表示，這個全台灣第一個專屬癌友與家屬的心理諮商所，將於明年元月正式投入服務，將繼續推動「癌友及家屬心理支持補助案」，由心理師視個案需求，提供單次或連續性心理諮商，每人最多可有6次免費個別諮商，或最多4次免費伴侶或家庭諮商。

不同於其他心理諮商所，癌症希望基金會附設心理諮商所延攬心理腫瘤學專業團隊，甚至心理師就曾歷罹癌或照顧者的心路歷程，所長葉北辰抗癌長達20多年，他表示，「在這裡，你不需要花很多力氣解釋醫療名詞」，可更快地進入那些真正想說、卻一直沒有機會好好說的核心主題。

癌症希望基金會附設心理諮商所副所長靳秀麗不只是諮商心理師，過去長期照顧罹患肝癌的母親和患有淋巴癌的父親，「身體會在我們心理撐不住之前，先替我們發聲」，她說，多項統合分析證實，焦慮與憂鬱會顯著增加癌症死亡率與全死亡率。

癌症病人情緒困擾會蔓延，導致照顧者耗竭和家庭衝突。靳秀麗表示，這裡不僅是心理諮商所，也是癌友家庭心理支持基地，提供多元心理健康服務，現階段推出「心情溫度計線上量測」，幫助癌友及家屬了解心情狀態和情緒調適資源，即時接住癌友家庭情緒的溫暖陪伴。（編輯：管中維）1141229