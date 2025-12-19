首間"超商遊樂園"落腳台南! 夾娃娃機.各式IP盲盒全都有

南部中心／林樹銘、陳芷萍 台南-高雄報導

看準夾娃娃機的市場，超商龍頭在台南永康開設第一間遊樂園，裏頭不但有各式各樣的夾娃娃機，還有正版IP公仔和盲盒，甚至還有賽車遊戲機和太鼓達人，讓顧客不再只是買東西，也能多一點娛樂。另一間超商則是推出三合一店型，將咖啡廳、超市和自助洗衣機結合在一起，提供更便利的生活服務。

首間「超商遊樂園」落腳台南 夾娃娃機、盲盒、太鼓達人全都有

超商龍頭在台南永康開設第一間遊樂園，裏頭不但有各式各樣的夾娃娃機，還有賽車遊戲機和太鼓達人。（圖／民視新聞）

從超商旁的小門進去，宛如進到另一個世界。好幾櫃的各式正版IP公仔，有寶可夢、布丁狗、酷洛米、史迪奇，還有玩具總動員家族，從電影到動漫、潮流，應有盡有，人眼花撩亂。民眾：「都是盲盒，全部都是盲盒，還不錯，就是不用特別跑去那種人擠人的地方去買。」另一邊還有好幾排的抓娃娃機，玩偶、零食，甚至連咖啡杯也能抓，抓到了就去櫃台換咖啡。不只如此，還有賽車遊戲機和太鼓達人，讓大人小孩玩得不亦樂乎。民眾：「這個很不錯，一些小孩會非常喜歡。」民眾：「就是會比較吸引比較多人來，它已經不再只是買一些東西吃而已。」

全家超商則是推出三合一店型，將咖啡廳、超市和自助洗衣機結合在一起，提供更便利的生活服務。（圖／民視新聞）

超商龍頭7-11，看準抓娃娃機的商機，在台南永康和高雄三民打造全台首創的超商遊樂園，複合式的經營模式，滿足每個年齡層娛樂的需求，讓來買東西的顧客都能多停留一會，不過也挑戰店員無極限的技能。民眾：「可能泡飲料微波食品，結帳收發什麼那些的，就要再協助擺貨，會需要比較多一點的技能。」不讓小七專美於前，全家便利商店在高雄也有三合一店型，百坪的空間裏，同時集合了自助洗衣店，超市和咖啡廳，讓民眾一次解決三種生活需求。民眾：「現在房子小坪數，其實要家裏放一個烘衣機比較難嘛，所以它有提供這樣的服務，在方便的全家裡面其實蠻好的。」超商不再是超商，多角化經營已成趨勢，民眾生活和娛樂更加便利。

原文出處：首間「超商遊樂園」落腳台南 夾娃娃機、盲盒、太鼓達人全都有

