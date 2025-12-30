首面看板亮相宣示參選決心 吳宗憲：爭取國民黨提名

立委吳宗憲於羅東鎮純精路揭幕第一面競選看板，正式宣布爭取國民黨提名，參選宜蘭縣長。（吳宗憲服務處提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

國民黨立委吳宗憲三十日與宜蘭縣議會副議長陳漢鍾、議員林岳賢，一同於羅東鎮純精路揭幕第一面競選看板。啟動「宜蘭走新路」全縣看板上架行動，正式宣布爭取國民黨提名，參選宜蘭縣長。

吳宗憲表示，這不只是一面看板，更象徵他在歷經二十多年司法、行政與立法歷練後，正式投入公職選舉，期盼將畢生累積的經驗，全心奉獻給宜蘭。

吳宗憲表示，羅東是他在宜蘭落腳、生活的地方，自己就住在成功街；也是他第一次向林姿妙縣長請益政策、深入了解免費營養午餐制度緣由與未來規劃的起點。

他說，宜蘭是一座文化有底蘊、產業有方向、生活有品質的城市，未來若能在林姿妙縣長與歷任前輩努力打下的基礎上，導入新的治理方式與視野，宜蘭絕對能走得更遠。

他強調，自己有信心、也有能力接下這份責任，憑藉完整的行政歷練、中央人脈與國際視野，為宜蘭帶來新的做法、動力與面貌。

針對黨內會提名誰成為縣長候選人，吳宗憲表示，任何競爭在國民黨內都是君子之爭，國民黨也沒有分裂的本錢；不論最終由誰出線代表國民黨參選，都會彼此相挺、攜手合作，對抗在中央長期執政的民進黨，守護宜蘭這塊土地。