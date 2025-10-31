首面看板！ 電話民調「唯一支持」 謝龍介：我對手是賴清德團隊

謝龍介31日在台南仁德掛上第一面競選看板，他表態只要接到電話民調唯一支持謝龍介（圖／TVBS）

國民黨立委謝龍介31日，在台南仁德掛上第一面競選看板，旁邊是民進黨立委林俊憲看板，謝龍介表示，民進黨初選激烈，都說國民黨介入，他表態只要接到民調電話，唯一支持就是謝龍介，國民黨不需要偷偷摸摸，而是堂堂正正光復台南，他也說，最大的競爭對手是賴清德的團隊。

謝龍介的競選看板策略性地選在民進黨立委林俊憲看板旁邊，看板內容直接針對民進黨初選民調議題。在看板上，謝龍介明確寫道「初選電話唯一支持謝龍介」，並提出「請問你陳亭妃跟林俊憲你支持誰」的問題，答案赫然是「謝龍介」。藍營議員們也齊聲呼籲，無論藍綠選民接到民調電話，都應唯一支持謝龍介。

藍營議員們一起齊聲吶喊，只要台南選民接到民調電話，不管藍綠，唯一支持謝龍介（圖／TVBS）

當被問及同黨的前立委陳以信也有意參選台南市長時，謝龍介表示不知情，並強調自己一向遵守黨的規則和紀律。他完全迴避這個話題，反而強調他真正的對手是賴清德的團隊，並說不想背負太沉重的罪名。謝龍介認為唯一的裁判是台南市民。

民進黨立委陳亭妃回應，有人有意無意用所謂的內幕消息干擾民進黨初選過程，這與掛不掛看板毫無關係（圖／TVBS）

對此，民進黨立委陳亭妃回應表示，有人有意無意用所謂的內幕消息干擾民進黨初選過程，這與掛不掛看板毫無關係。而民進黨立委林俊憲則認為，謝龍介的行為可能與國民黨內部也出現競爭有關，因為前立委陳以信已宣布要角逐台南市長提名。

民進黨立委林俊憲則認為，謝龍介的行為可能與國民黨內部也出現競爭有關（圖／TVBS）

面對2026年台南市長選戰，謝龍介已明確表態不會缺席，願意再次代表國民黨出征，挑戰綠營大本營。在民進黨初選民調之爭中，謝龍介高掛看板，試圖爭取台南選民支持。

