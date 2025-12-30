首面競選看板亮相！吳宗憲爭取藍提名選宜蘭縣長 張勝德展開7場問政懇託會

今包括無黨籍副議長陳漢鍾（右二）、國民黨議員林岳賢（左二）等人到場聲援。（吳佩蓉攝）

副議長陳漢鍾（右）表示，國民黨目前有多位優秀人才投入縣長提名競逐，這將是一場公平、公正、公開的良性競爭。（吳佩蓉攝）

國民黨宜蘭縣長提名戰正式升溫。不分區立委吳宗憲今（30）日在羅東鎮純精路揭幕首面競選看板，正式宣示爭取國民黨提名參選宜蘭縣長；同一時間，議長張勝德也將自明年1月起，積極在縣內展開7場「縣長提名問政懇託會」，藍營縣長布局逐漸浮上台面。

吳宗憲表示，首面看板不僅象徵參選起點，也代表他在累積二十多年司法、行政與立法歷練後，正式投入地方首長選舉，希望把多年公職經驗全心投入宜蘭治理。他指出，選擇羅東作為第一站，除了是自己落腳、生活的地方，更是他上任立委後，成功協助解編卡關60年的羅東工業保護地的起點，「羅東，是我落地生根的新故鄉，必須在這裡向鄉親報告決心。」

吳宗憲強調，宜蘭在歷任縣長奠定的基礎上，仍需要新的治理思維與中央視野。他指出，縣長林姿妙任內致力於償債與財政紀律，成果獲中央肯定，而近期國民黨、民眾黨立委聯手推動《財政收支劃分法》修法，為宜蘭爭取每年增加128億元穩定財源，正是縣政全面升級的關鍵時刻。

他進一步說明，未來若有機會承擔更大責任，將結合行政經驗、中央資源與國際觀點，帶領宜蘭「走新路」，不再只是後花園，而是站上「國門第一排」。

對於黨內競爭，吳宗憲表示，國民黨內的提名競爭是君子之爭，黨沒有分裂的本錢，無論最終由誰出線，彼此都會相互支持，攜手對抗長期執政中央的民進黨，守護宜蘭。

另一方面，縣議長張勝德也將自1月3日起，在冬山、羅東、宜蘭市、五結、大同等地展開7場縣長提名問政懇託會，主打基層經營與地方傾聽，藍營內部兩條戰線同步推進，縣長提名態勢逐步成形。

今包括無黨籍副議長陳漢鍾、國民黨議員林岳賢等人到場聲援。陳漢鍾表示，國民黨目前有多位優秀人才投入縣長提名競逐，這將是一場公平、公正、公開的良性競爭，「不論最後由誰代表國民黨出線，另一位一定會全力支持，我們也都會團結一致，共同守護宜蘭。」

