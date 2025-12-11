首頒「防詐」獎 新北表揚地政績優人員

《圖說》今年首次頒發的「績優防詐人員」獎，鼓勵第一線協助防詐的地所人員，右一為地政局長汪禮國。〈地政局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府於今〈11〉日上午舉行114年度地政業務績優機關暨人員表揚大會，市長侯友宜親臨頒獎，感謝協助推動地政業務的地政士、不動產經紀人員、地政志工、績優人員、績優地所、公所。為強化不動產防詐，今年首次新增「績優防詐人員」獎項，表揚同仁們於防詐第一線的敏銳判斷與積極作為。

市長侯友宜表示，新北市推動「跨機關」與「跨領域」合作構築防護網阻詐有成，今年地政局榮獲內政部頒發「不動產阻詐成效績優獎」，期許市府團隊繼續精進，全方位守護民眾財產。

地政局長汪禮國指出，地政局積極推動貼近民眾需求的有感服務，與新北市租賃公會設置「有心‧租屋平台」，透過產官合作，為有租屋需求的高齡、弱勢、青年族群提供完善的服務。

《圖說》板橋地政事務所榮護114年績優地所獎項。〈地政局提供〉

此外，為避免獨居長輩成為詐團覬覦對象，地政局、警察局與社會局建立跨局處三方合作，針對本市4千餘名獨居長者持有之不動產預防管理，未來地政局將持續以市民需求角度及同理心，推動更多優質服務。

今年首次頒發的「績優防詐人員」得主吳佳洟，為新北地政事務所協助民眾成功阻詐第一例。今年初新北地所啟動高風險設定案件全面關懷機制後，吳佳洟敏銳發現前來辦理登記的民眾神情有異，對其細心關懷提醒是否受騙，民眾因而有所警覺向警報案。該民眾稱，原本誤信投資後可獲豐沛報酬而配合辦理不動產登記，幸好吳女士關懷提問才及時止血保住不動產。

獲選績優地政士的李逸華，圓融調處兼顧雙方權益，協助解決了年代久遠繼承案件及爭訟已久共有土地分配案件，且於淡水地所擔任志工長達26年，無私奉獻，以多元開放的態度參與公共事務，為協助推動地政業務的中堅力量。

《圖說》114年地政業務績優機關暨人員表揚大會合影。〈地政局提供〉

獲選優良不動產經紀人員的張新宏，深耕業界逾30年，現任新北市仲介公會副理事長，長期投入會務並推動產業健全發展，執業期間以提供客戶安全、完善的服務為原則，致力確保交易順利無虞，同時秉持「取之於社會、用之於社會」精神，持續參與公益與教育活動，回饋社會、培育房產人才。

獲選績優地政志工的翁陳美英，自100年起即投入志願服務的行列，並自110年加入中和地所的志工團隊，以開朗認真的態度面對洽公民眾，耐心指導民眾填寫相關書表，民眾與地所同仁一致讚許其積極主動的服務熱忱。