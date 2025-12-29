首顆自研NFC晶片一次就成功 這家佈局安控新藍海

財經中心／余國棟報導

擷發科技（MICROIP）董事長楊健盟博士展示首顆自研 NFC 晶片。該產品創下「一次投片即成功（First-time-right）」紀錄，且良率高達 99%，展現公司精準的設計實力。（圖／擷發科）

ASIC 設計服務與 AI 軟體解決廠擷發科（7796）正式宣布，擷發科自主研發之首顆 NFC（近場通訊）收發器 IC 已完成晶片測試與驗證程序。此專案創下「FTR（First-time-right）」的卓越紀錄，且初步測試良率高達 99%，充分展現擷發科在混合訊號設計與晶片製程管理上的高度成熟。

針對當前門禁系統，常面臨卡片遭竊或影像偽造的資安漏洞，擷發科提出的技術願景是透過「NFC 實體憑證」與「AI 生物特徵」的同步檢核，構建出更為嚴密的防護網。這種將底層通訊晶片與上層 AI 演算法深度結合的軟硬體整合優化能力，正是擷發科區別於傳統 IC 設計公司的核心競爭優勢，未來將鎖定智慧辦公室、數據中心及高機敏實驗室等專業場域，提供一站式的整合設計服務。

本款NFC IC 採取場域導向的高彈性架構，完整相容 ISO15693、ISO14443A/B 及 ISO18092 等國際主流標準。有別於消費性電子市場的通用規格，本產品特別強化了抗干擾能力與參數調校彈性，專為工業環境與特殊應用場景打造，確保在複雜環境下仍維持高穩定通訊。

此次 NFC 晶片的成功，實為擷發科技建構完整 AIoT 生態系的戰略拼圖。著眼於未來智慧場域的資安需求，擷發科正積極整合此硬體晶片與自主開發的 AI 影像辨識軟體，推進具備「雙因子認證（Two-Factor Authentication）」的次世代智慧安控解決方案。

擷發科技將持續深化在非消費性電子領域的佈局，應用範圍涵蓋工業4.0 物流追蹤、醫療設備數據管理以及智慧城市基礎建設。隨著首顆自有 IC 的驗證成功，擷發科將逐步建立具延續性的設計服務營收模式，並透過持續迭代具備更高資安規格的晶片產品，為股東與客戶創造長期穩健的價值。

