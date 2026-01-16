首颱洛鞍大迴轉不侵台！下週冷氣團襲北台濕冷探12度

今年第一號颱風「洛鞍」於15日在菲律賓東南方海面生成，根據中央氣象署最新預測，該颱風將先朝西北方向前進，隨後轉北再轉偏東，路徑呈現大迴轉態勢。

氣象專家吳德榮表示，根據歐洲模式系集模擬顯示，洛鞍迴轉後有打轉並減弱消散的趨勢，將保持1月颱不侵台的歷史紀錄。

儘管颱風路徑遙遠，但過程中為台灣周邊帶來額外水氣。氣象署表示，16日起水氣略增，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨，其他地區雲量增多但仍可見陽光。

17日至18日週末期間，迎風面水氣持續增加，雨區進一步擴大，桃園以北也有零星降雨機率，中南部則維持多雲到晴，日夜溫差仍大。

溫度方面，16日清晨各地低溫普遍在14至18度，白天東半部高溫約23至24度，中部以北可達24至26度，南部則可升至28度。

氣象署提醒，高山地區夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，登山民眾需特別注意安全。下週一19日東北季風報到，20日冷氣團南下，21日至22日將是最冷時刻。根據最新模式模擬，這波冷空氣強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，北部至東部低溫約12至14度，中南部約13至15度，本島平地最低氣溫可能降至8度左右。

期間北部、東半部將轉為濕冷天氣型態，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨持續，尤其週二有局部較大雨勢發生機率。天氣風險分析師林孝儒指出，若低溫搭配充足水氣，海拔3000公尺高山區將有降雪機率。

這波冷空氣影響期間，北台灣將呈現濕冷天氣，中南部早晚也明顯偏冷，民眾需做好保暖準備。預計要到24日、25日冷空氣才會逐日減弱，迎風面仍有局部短暫雨機率。氣象署建議民眾把握本週相對穩定的天氣安排戶外活動，下週起北部與東部將連日陰雨，天氣濕冷感受明顯。

