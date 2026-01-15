首颱洛鞍恐下午生成 賈新興揭路徑：菲東海面打轉後減弱

熱帶性低氣壓TD01預估今日下午有機會發展為「洛鞍」颱風，氣象專家賈新興表示，預計未來路徑朝西北方向前進，對台灣無直接影響。最新AI模式模擬路徑也曝光，顯示下週二至下週四將在菲律賓東方海面繞圈打轉，過程中可能很快就會減弱。

未來10天洛鞍颱風侵襲機率圖。（圖／翻攝自賈新興YouTube）

賈新興指出，由於北邊冷空氣會下來，洛鞍颱風預估將出現特殊的繞圈現象。他提到，這個熱帶系統雖然有機會在今日下午升格為今年第一號颱風，但受到冷空氣影響，強度維持時間可能不長。

未來一週天氣方面，賈新興說明，週五午後宜花東至鵝鑾鼻一帶轉有零星短暫雨。週六午後至週日，桃竹苗的山區、北北基宜花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。下週一東北季風增強，北北基宜轉有局部雨，午後各地山區、花東及高屏亦轉有零星短暫雨。

冷氣團影響部分，賈新興指出，下週二至下週四有受偏強大陸冷氣團影響的機率，桃園以北、宜蘭有局部雨，午後花東、南投以南亦有零星短暫雨。下週五桃園以北、宜蘭有零星短暫雨，午後新竹、花東、南投以南山區亦有零星短暫雨。

