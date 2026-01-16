首颱洛鞍生成！不侵台但助攻濕冷 下週強冷氣團探十度

（記者許皓庭／綜合報導）今年第 1 號颱風「洛鞍」於昨（15）日正式生成。中央氣象署指出，儘管洛鞍路徑將北轉偏東移動、不直接侵台，但其輸送的水氣將使北台灣下週濕冷感更加顯著。預計下週二（20日）起強烈大陸冷氣團南下，最冷時段落在週三至週四清晨，屆時局部地區低溫恐跌破 10 度，提醒民眾把握週末回溫時機。

圖／今年第 1 號颱風「洛鞍」於昨（15）日正式生成。（翻攝 中央氣象署 網站）

今（16）日受到迎風面水氣增加影響，基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部降雨，其餘地區仍維持多雲到晴。氣溫方面，西半部白天高溫可達 26 至 28 度，日夜溫差明顯；東半部則因雲量偏多，高溫維持在 23 至 24 度。清晨各地感受偏涼，低溫僅 14 至 18 度。週末兩天（17、18日）雨區預計會進一步擴散至桃園以北，中南部則仍以多雲天氣為主。

圖／週末兩天（17、18日）雨區預計會進一步擴散至桃園以北，中南部則仍以多雲天氣為主。（翻攝 中央氣象署 網站）

氣象署預報員鄭傑仁分析，下週二起強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團大舉南下，中部以北及宜蘭氣溫將驟降。受冷氣團與洛鞍颱風外圍環流雙重影響，迎風面降雨時間將拉長，週二北台灣更有局部較大雨勢。週三與週四清晨是此波冷空氣的最強階段，中部以北與宜蘭低溫僅 11 至 13 度，南部、花東約 13 至 15 度，離島金門與馬祖低溫則分別為 8 度與 6 度。

目前洛鞍颱風位於菲律賓東南方海面，雖然距離台灣遙遠、不具直接威脅，但由於其引導水氣北上，將使下週的降雨情況比預期更為明顯。氣象局呼籲，迎風面如基隆北海岸及宜蘭等地，下週一至週四將面臨持續性降雨。面對下週可能下探 10 度以下的極端低溫，高齡族群與心血管疾病患者需特別注意保暖，並隨時留意最新的低溫預報資訊。

