首颱生成機率曝！本週逐日回溫至28度 下週再轉冷

（記者許皓庭／綜合報導）受大陸冷氣團與輻射冷卻雙重影響，全台今（13）日清晨出現極端低溫，新竹關西僅測得 7.3 度。中央氣象署指出，本週天氣將呈現「逐日回暖」趨勢，週日前高溫可望上看 28 度，但須留意下週一（19日）將有新一波冷空氣接力。此外，菲律賓東方海面正有熱帶擾動發展，今年首颱「洛鞍」（Nokaen）不排除有生成機率，其動向正備受各界關注。

圖／氣象專家林得恩分析指出，從週一白天冷氣團減弱後，全台將開啟「日增 1 度」的回溫模式。（翻攝 林老師氣象站 Facebook）

氣象署觀測顯示，今日受冷氣團南下影響，北部與宜蘭清晨低溫僅約 10 至 13 度。隨著環境水氣減少，全台大多轉為乾冷，僅花東與恆春半島有局部短暫雨。氣象署今日也發布「陸上強風特報」，提醒自下午起至週三晚間，蘭嶼、新北市、桃園及澎湖、屏東等縣市局部地區，可能出現 8 級以上的強陣風，戶外活動或行車需特別注意安全。

圖／氣象署今日也發布「陸上強風特報」，提醒蘭嶼、新北、桃園及澎湖、屏東等縣市局部地區，可能出現 8 級以上的強陣風需特別注意安全。（翻攝 中央氣象署 網站）

關於熱帶系統的發展，氣象專家林定宜表示，雖然菲律賓東方海面的擾動有機率發展為今年第 1 號颱風「洛鞍」，但目前環境仍存變數。由於週末後北方冷空氣預計南下，該系統可能因環境不利而滯留消散，不必然會正式成颱。氣候數據顯示，1 月份平均颱風生成數約為 0.4 個，此類熱帶系統在冬季並非全然罕見。

本週中後段的天氣將出現明顯轉折。氣象專家林得恩分析指出，從週一白天冷氣團減弱後，全台將開啟「日增 1 度」的回溫模式。預計至本週日（18日）前，各地白天感受將偏向暖冬，高溫甚至可達 24 至 28 度。然而，夜間輻射冷卻效應依舊顯著，迎風面的北部與東北部清晨仍可能出現 13 至 14 度的低溫，西半部日夜溫差極大。

穩定的回溫態勢預計將止於下週一。氣象預報顯示，下週一（19日）將有新一波冷空氣南下，影響時間預計維持 3 至 4 天。雖然目前評估強度介於東北季風與大陸冷氣團等級之間，但仍會使氣溫顯著下降，恢復冬季的涼冷感。建議民眾本週可適度安排戶外行程，並多留意下週一的天氣轉折，及時增添衣物以防感冒。

