首颱「洛鞍」今將生成 明雨區擴大 專家曝對台影響

今各地晴朗穩定，早晚輻射冷卻較明顯，氣溫仍偏低；明（16日）迎風面北部、東半部有局部短暫雨；下周二（20日）強烈大陸冷氣團南下，濕冷到下周五（23日）。目前在菲律賓東方海面有一熱帶性低氣壓，預計今下午生成今年第1號颱風「洛鞍」，雖不直接侵襲台灣，不過將為下波冷空氣提供水氣，延長迎風面濕冷的時間。

中央氣象署指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，有發展成輕度颱風的趨勢，預計未來在菲律賓東方海面活動，對台灣沒有直接影響。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄指出，熱帶低壓將於今下午2點發展成輕颱「洛鞍」，路徑將朝西北前進、轉北再轉偏東移動，逐漸迴轉。

最新歐洲模式模擬則顯示，準洛鞍颱風迴轉後打轉，並有逐漸減弱消散的現象，將保持「1月颱不侵台」的紀錄；不過吳德榮提醒，颱風會為下一波強冷空氣提供額外的水氣，延長迎風面濕冷的時間，降雨也更明顯。

氣象署指出，明天至周日（18日）基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。下周二強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭轉冷；基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，桃園以北地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島也有零星短暫雨。

氣象署表示，下周三（21日）至周五各地寒冷，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；下周六（24日）冷空氣減弱，氣溫逐漸回升，東半部地區仍有局部短暫雨。

