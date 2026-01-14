首颱「洛鞍」恐生成！最新「預測路徑」曝光

生活中心／李筱舲報導



氣象專家賈新興今（14）日發文表示，明（15）日各地天氣晴朗，午後宜花東山區將轉多雲，而16至18日北部分區域會有零星短暫雨出現，到了下周一（19日）起，東北季風將增強。另外，目前位於菲律賓東方海面的低氣壓在明（15）日有機會發展為今年第一號颱風「洛鞍」，颱風的最新路徑圖曝光。





賈新興分享本週台灣降雨預測。（圖／翻攝Youtube頻道《Hsin Hsing Chia》）

賈新興今（14）在臉書粉專指出，明（15）日各地天氣晴朗，午後宜蘭、花蓮及台東山區將轉多雲；到了16日，北北基、宜蘭、花東及鵝鑾鼻一帶可能出現零星短暫雨；17、18日則是在北海岸、基隆、東北角、宜花東至鵝鑾鼻地區會有零星短暫雨出現。中央氣象署也提醒，今（14）日仍受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地偏冷，到了白天，大陸冷氣團將逐漸減弱，因此日夜溫差較大，提醒民眾要注意保暖。

賈新興分享未來10天颱風侵襲機率圖。（圖／翻攝Youtube頻道《Hsin Hsing Chia》）

在颱風方面，賈新興指出，目前位於菲律賓東方海面的低氣壓，已於今（14）日凌晨2時，增強為熱帶性低氣壓，明（15）日將有機會成為今年第一號颱風「洛鞍」。目前預估，該熱帶性低氣壓系統將先朝西北方向前進，接近菲律賓呂宋島東南方後將稍偏東北方，再到琉球群島東南方附近，對台灣沒有直接影響。

目前該熱帶性低氣壓系持續發展中。（圖／翻攝NOAA官網）

