首2026提名 藍12月將提6首長＋「高雄、屏東」

新竹縣被視為國民黨的大本營，2026年縣長選舉藍營目前呈現三搶一。 新竹縣副縣長陳見賢宣布參選2026年國民黨新竹縣長，並獲得包括正副議長和跨黨派13鄉鎮議員的支持。 民進黨熱門人選竹北市長鄭朝方的哥哥鄭朝鐘，也到場支持陳見賢。

國民黨新竹縣立委徐欣瑩在與黨秘書長李乾龍的餐敘中表態參選，強調將全力以赴。 根據最新民調，徐欣瑩與鄭朝方的支持度差距在5%之內，徐欣瑩在國民黨內部民調中以30.2%領先，其次是林思銘16.3%和陳見賢12.9%。 對此林思銘回應，真正的初選民調現在還沒開始，表示自己將全力以赴爭取支持。

國民黨主席鄭麗文表示，將先進行協調，若協調不成功則進行初選。 國民黨計劃在2026年首波提名中，將在12月中提名6位爭取連任的縣市長，包括台北、桃園、基隆、連江、南投、苗栗，以及高雄的柯志恩和屏東的蘇清泉正式參戰。

