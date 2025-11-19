一首Baby Shark稱霸點閱！Pinkfong上市估值衝4億美元，CEO：我們從沒想過它會紅

當《Baby Shark Dance》音樂一下，幾乎所有人都會不自覺哼上那段「嘟嘟嚕嚕嘟嚕」的洗腦旋律，在腦海揮之不去……。

這首由南韓娛樂公司Pinkfong（碰碰狐）旗下魔性兒歌鯊魚寶寶舞《Baby Shark Dance》，讓全世界的家長和幼兒陷入「嘟嘟嘟」的旋律中，以高達 164 億次觀看量，穩坐 YouTube 史上最多觀看數影片的寶座，就連美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）也望塵莫及，一部鯊魚寶寶舞幾乎是她最熱門10部YouTube影片播放量的總和。

《Baby Shark Dance》自 2016 年在 YouTube上傳以來，平均每日播放量超過 470 萬次，然而，巨大觀看量並未完全轉化為可觀的利潤，背後原因在於YouTube針對線上兒童內容 (Made for Kids) 所設下的嚴格變現限制。

為了保護兒童隱私，YouTube 在 2020 年後禁止了在兒童影片中投放「個人化廣告」，同時也關閉了留言、通知等能增加觀眾互動的功能。

根據專家估計，如果沒有這些限制，《Baby Shark Dance》為Pinkfong帶來的直接收入可能比現狀高出兩到三倍。儘管如此，Pinkfong去年依然創下了約 6,700 萬美元的營收，大部分收益來自內容銷售和其他平台（如演唱會），去年的營業利潤約為 1,300 萬美元。

成功掛牌南韓Kosdaq，市值站上4億美元大關

在YouTube 變現上遇到阻礙，Pinkfong的市場潛力依然看好。這家總部位於首爾的公司已於本週二（11月18日）在南韓 Kosdaq (科斯達克) 市場掛牌上市，股票代號為 The Pinkfong Company。首次公開募股 (IPO) 價格為每股 38,000 韓元，最終成功募資 760 億韓元（約新台幣 18.06 億元）。

上市當天，Pinkfong股價表現亮眼，一度飆升超過 60% 至 61,500 韓元。儘管收盤時漲幅回落，仍以 41,550 韓元作收，較發行價上漲 9.34%，公司市值站上約 4 億美元大關。

Pinkfong計劃利用 IPO 籌集的近 5,000 萬美元資金，用於投入新的電影、動畫和角色開發，並預計在 2028 年前推出三個全新作品，同時將業務擴展至北美、歐洲等全球主要市場。

鯊魚寶寶歌並非原創？

根據外媒報導，Pinkfong的《Baby Shark Dance》並非完全原創，而是來自一首 1970 年代在美國夏令營流傳的古老民謠，這個版本的情節較為黑暗、血腥。最初的歌詞是關於一場鯊魚攻擊，營隊學員們會用不同的手勢表演被鯊魚咬掉手臂、失去腿的細節，以及最後的尖叫求救等誇張和戲劇性畫面。

美國藝人Johnny Only則在 2011 年就將《Baby Shark》「淨化」為家庭主題兒歌，移除了所有鯊魚攻擊和流血的細節，將焦點完全放在「鯊魚家族」——爸爸、媽媽、爺爺、奶奶和寶寶的家庭成員上。

Pinkfong在2016推出的版本中，加入了快節奏、充滿活力的 K-Pop 式節拍和旋律版本，配上鮮豔動畫與動感易學的舞蹈重新包裝了這首歌，特別是透過 #BabySharkChallenge（鯊魚寶寶挑戰）在全球社群媒體上瘋傳，不只吸引家庭與兒童，也迅速在國際流行文化傳播。

「我們當初並沒有預期這首歌會從我們其他的內容中脫穎而出。」執行長金敏錫（Kim Min-seok）表示。

雖然 Pinkfong 堅稱自己擁有版權，但曾面臨Johnny Only的版權訴訟。不過，南韓最高法院最終裁定 Pinkfong 勝訴，認為這首歌屬於公共領域的傳統民謠，也為Pinkfong的IPO消除了法律障礙。

擺脫單一IP依賴，新角色「貝貝芬」賺贏元老鯊魚

另外，Pinkfong 也意識到單一 IP 的風險，近年來積極擴展新的角色宇宙。除了廣受歡迎的鯊魚家庭外，該公司已擁有超過 2.8 億 YouTube 訂閱者，並以旗下的卡通狐狸吉祥物 Pinkfong 作為品牌名稱。

其中最成功的例子，是2022 年推出的 3D 動畫兒歌系列新角色貝貝芬（Bebefinn），這個粉紅色頭髮的小寶寶角色系列一推出就大受歡迎，貝貝芬系列在多國 Netflix 兒童節目排行榜上名列前茅。

pinkfong bebefinn 圖/pinkfong

貝貝芬目前貢獻的內容收入已超過了 Baby Shark，佔公司總內容收入的約 40%，超越了元老級 Baby Shark 的25%。金敏錫指出，未來公司將業務從單純的兒童教育企業，轉型為一家全方位的家庭娛樂公司。

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 蘇柔瑋