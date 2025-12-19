香不能亂點？拜拜點香的禁忌與習俗一次看懂

節目中心／黃唯碩、林瓊玉報導

從大廟裡的香火鼎盛，到家中神桌前的一炷清香，香不僅僅是煙霧，它是一種心意的傳達，一種文化的延續，燃香時煙霧緩緩上升，人們相信這就是祈禱直達神明的方式。

香是人與神明之間傳遞的媒介。（示意圖／三立新聞網）

中國最早的燒香紀錄約是周朝時期，當時的人們為了讓神明能接收到人們供奉的祭品，所以用燒香的方式，讓裊裊的煙塵上升到天庭，傳達自己的奉獻之意，佛教傳入中國後，口耳相傳之下，華人認為鬼神會吃香，所以在各大宗教節日中都開始有了燒香的習俗，而在台灣民間信仰中香灰則被視為神明的象徵，相信香灰蘊含神明的靈氣。

廣告 廣告

點香禁忌需注意。（示意圖／三立新聞網）

點香的四大禁忌：

1.香不能吹熄：用口吹香對神明不敬，搖晃使火自然熄為佳，掉在地上的香也不可再撿起拜神，可同金紙一起燒化。

2.如廁手不插香：民俗說法認為如廁的手不潔，應避免以此手插香。

3.香不可折斷、斷香不拜：折斷的香象徵心念不整，亦有人說象徵不吉利，因此若香在點燃前即折，建議換新的一束。

4.插香時忌倒插、拔起重插：香應直、穩，倒插被視為對神明不敬，也應避免將香插歪後重插，若插歪應將其拔起，與金紙一同化掉，並重新點燃新的香。

響應環保，許多廟宇開始提倡無煙拜拜（圖／三立新聞網）

在現代許多寺廟推動「無煙拜拜」，改以合掌祈求，同樣能傳達心意，因為點香拜拜的真正核心，不是香本身，而是人的心。點香是將意念化為形體，透過煙霧傳達祈願；禮俗則是幫助我們調整姿態，提醒自己保持謙卑與敬意。

【寶島神很大】最貼近生活、關係你我的民俗文化節目，每週三22:15三立台灣台29頻道

►按讚寶島神很大粉絲團，掌握最新消息：https://bit.ly/3n9Sb9C

►訂閱寶島神很大Youtube頻道！神影片週週更新：https://pse.is/4c9hq5

★三立新聞網/寶島神很大提醒您：

民間信仰請酌量參考，理性信仰不迷信

更多三立新聞網報導

寶島神很大／赤崁太子募兵去 全台唯一先鋒官暌違20年再出陣

俏媽咪成帝君代言人 辦事遇「月事」竟會神奇避開？

一歲娃勇奪爐主！青山宮擲爐主大典爆棚 全場喊破宮埕：嘴嘴杯！

萬華人潮爆滿 青山王遶境降音量護信眾走完路關

