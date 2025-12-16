香傳六代 舊來發新年椪餅蛇馬都好

舊來發餅舖明年春節推出三款彩色圖案的什「馬」都好年度椪餅。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

創店於一八七五年的北區舊來發餅舖已傳承六代、逾一百五十年，其招牌的黑糖椪餅，近幾年已走向客製化，可為客人量身訂做各種圖案，並從傳統紅字進入彩色時代。明年就是馬年，最近舊來發針對丙午馬年推出三種馬年圖案，「蛇馬都好」意喻什麼都好，將蛇年和馬年一網打盡。

舊來發第五代總經理何玟儀表示，傳統餅藝不斷在舊來發創新並發揚光大。過去曾與「就想跟你賴在一起」LINE貼圖原創漫畫家「蠢羊與奇怪生物」攜手為賴神設計Ｑ版椪餅; 今年萬聖節還推出南瓜椪餅，顛破傳統民眾對椪餅的刻版印象。

明年馬年，舊來發第六代設計師賴子晴發想繪製三款「蛇馬都好」系列馬年圖案噴印在椪餅之上，以幸福、快樂、元寶這三種新年節慶祝賀的元素，勾勒出赤子之心的快樂馬線條圖，營造過年家族團聚的幸福氛圍，採用日本進口食用級噴印機，將紅色、藍色和混成的紫色系，延伸數代同堂的意象。

馬背上馱著的是金光閃閃的金元寶，祝福大家財源好運攏「馬」來，一整年「蛇馬」都好。什馬都好彩色椪餅，每個售價一百元。還有一款經濟型的傳統紅色圖騰椪餅「好馬吉」，售價每個五十元。

何玟儀指出，因應送禮市場需求，四種馬年椪餅都有禮盒裝，彩色的什馬都好、好運馬來椪餅皆有六入禮盒; 另外還推出馬年彩色棉花糖，單個售價二十元，禮盒組只要一百元，送禮自用兩相宜。