香包DIY、粽子飄香 中市南區國光社區邀民眾同樂迎端午

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《圖說》市議員陳雅惠指出，這次端午活動內容豐富，也很適合全家一起參加。

【民眾網諸葛志一臺中報導】迎接端午節，台中市南區國光社區發展協會將於17日舉辦「手作同樂端午趣」活動，安排手作香包、肉粽與素粽品嚐、造型氣球及舞蹈表演，邀請社區長輩、親子家庭及里民一起提前感受端午氣氛。

台中市南區國光社區發展協會理事長盧淑惠表示，今年活動特別規劃造型香包DIY，包含小熊、兔子及多款可愛動物造型，讓民眾親手完成自己的端午香包。活動開放80個網路報名名額參與手作體驗，現場也準備2000個香包免費贈送，讓更多居民把端午祝福帶回家。

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協辦單位、市議員陳雅惠指出，端午節除了吃粽子、掛香包，更重要的是讓大家走出家門，和鄰居見面、聊天、同樂；社區活動最可貴的地方，就是讓長輩有地方走走，孩子有活動參與，親子也能一起動手做，留下共同回憶。

陳雅惠說，國光社區長期用心經營地方，這次端午活動內容豐富，也很適合全家一起參加，邀請民眾把握機會報名手作香包，也到現場品嚐粽香、欣賞表演，在輕鬆熱鬧的氣氛中迎接端午佳節。活動地點在南區正義街236號前。