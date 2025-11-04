香味可助記憶、異味卻留陰影？！醫師解密嗅覺真相！

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】考季將近，不少家長與學生為了提升專注力，嘗試各種「開竅祕方」。一則新聞報導中提及根據德國研究發現「聞玫瑰香氣竟能幫助提升記憶力」，實驗顯示有聞香組的記牌準確率高達97%，遠勝未聞香組的86%。報導中專業醫師解釋，這是因為嗅覺系統可直接刺激大腦中樞神經，促進記憶與專注力，甚至影響情緒穩定與學習效率。近日，這項研究再度掀起熱議，同時也提醒民眾——嗅覺不僅關乎味道，竟也深刻影響著我們的學習表現與人際互動。

嗅出距離感？！異味恐成社交絆腳石！

然而，當嗅覺能強化記憶時，若氣味變成「異味」，同樣也會烙印於他人心中。根據美國心理學家Rachel Sarah Herz研究指出：「嗅覺是決定第一印象的關鍵感官，影響人際關係與情感連結！」，相較視覺與聽覺更能影響人際互動。神經學證實，氣味會直達大腦的「杏仁核」與「海馬迴」——這兩個區域分別掌管情緒與記憶，因此氣味能瞬間引發好惡反應。當氣味令人愉悅時，會產生親近與安全感；但若氣味刺鼻或令人不適，則會觸發潛意識的「距離防禦機制」，讓人下意識想遠離。

醫師提醒：嗅覺疲勞讓你「無感」卻讓他人無法忽視！

璞悅美學皮膚專科診所黃菁馨醫師表示「嗅覺雖是最早發展的感官，也是最容易被忽略的社交能力。」若個人長期暴露於自身體味之中，嗅覺神經會產生疲勞，導致當事人對自身氣味「無感」，卻讓旁人難以忽視。這種「嗅覺疲勞」不僅造成社交尷尬，也可能影響職場表現與人際關係。

別讓氣味成為距離的開端！清新門診「清」鬆擺脫腋下三大困擾！

黃菁馨醫師指出，氣味管理不能只依賴止汗劑或香氛掩飾，越來越多民眾傾向選擇非侵入性的微波熱能治療，作為改善腋下異味與多汗的有效方法。目前針對腋下多汗症與狐臭症的治療，已有不需要開刀的清新微波療程，透過專利的微波能量就可精準破壞造成異味與多汗的大、小汗腺，對於止汗以及改善異味能達到有效管理，此療程通過美國 FDA 與台灣衛福部核准。臨床經驗與公開資料顯示，治療後在汗水與異味控制方面有相當不錯的改善趨勢。

針對腋下問題，目前全台已有多家專業認證的「清新門診」提供評估及診斷，協助民眾選擇適合的治療方式，以有效提升生活品質及重回自信。針對治療選擇與效果，也可諮詢醫師專業意見。黃菁馨醫師強調：「氣味是最誠實的第一印象。」別讓異味成為距離的開端，讓專業協助你重新找回自信與魅力。

