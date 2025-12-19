鑄鐵鍋人蔘烏骨雞湯

鑄鐵鍋第一次開鍋，決定用來燉全雞。買了隻烏骨雞，順便買了人蔘雞湯的藥材包，馬上來試試傳說中鑄鐵鍋燉湯非常厲害的威力，才燉到一半就香味四溢，而且湯頭真的是很濃郁好喝，難怪這麼多人一用就愛上這種鍋子。

食材

烏骨雞1隻, 約1.1公斤

人蔘雞中藥湯包, 1包

清水, 2000C.C.

料理步驟





步驟 1：我買的是現成的中藥材料包，藥材部份先清洗乾淨。





步驟 2：烏骨雞先用滾水燙個1~2分鐘左右，去除雜質和血水，中途要幫它翻翻身哦。



廣告 廣告



步驟 3：燙過的雞移到鑄鐵鍋裡，再放入中藥包，最後注入清水，我覺得這個藥材包的料看起來有點少，就以自己又加了一小把枸杞進去，看起來感覺比較豐富，然用接近中火的火候把水煮滾。





步驟 4：水滾後就蓋上鍋蓋，轉到最小的火力慢燉40分鐘，煮的過程不要開鍋蓋。





步驟 5：時間到了之後，打開鍋蓋把中藥包拿出來，再依個人喜好放入適量鹽巴調味，我覺得鍋子裡面的水份沒什麼減少，而且湯色濃郁又漂亮，雞肉已經燉到軟而不爛，很好吃，調味好之後就可以享用美味雞湯了，如果喜歡雞肉更軟爛些，就在調味後蓋上鍋蓋，再悶個10～20分鐘即可。

小撇步

＊我用的這隻全雞並不是特別大隻，如果用了較大隻的雞，水量請依實際狀況再多加一些。

若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！

完整食譜這邊看：香味四溢、濃郁好喝！鑄鐵鍋人蔘烏骨雞湯

台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號