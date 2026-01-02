香噴噴的圍爐年菜🧧酥炸排骨酥

圍爐年菜 酥炸排骨酥

每次帶小人ㄙㄟˊ夜市.都會被香噴噴的排骨酥吸引.買起來卻只有一點點兒.根本不夠肉肉鬼們塞牙縫.今天老孫就來自己炸!這道也適合過年圍爐.全家大小都喜歡

食材

排骨, 一斤

炸漿 麵粉, 少許 雞蛋, 一顆 地瓜粉, 適量

醃料 醬油, 2匙 米酒or紹興酒, 1匙 八角, 2-3顆 胡椒粉, 2小匙 五香粉, 1小匙 鹽巴, 2小匙



料理步驟





步驟 1：抓醃約2-3小時(如能醃一個晚上會更入味更好吃)入味後"放入少許麵粉.雞蛋一顆(醃好的排骨表面水份多，直接沾地瓜粉附著性差，加入麵粉可增加排骨表面黏性)



步驟 2：裹上地瓜粉.放置五分鐘反潮.下鍋才不會皮肉分離





步驟 3：油溫約150-160度.炸8分(看排骨大小).放入油鍋別急著翻動 .稍等定型.再去翻動.不然皮會分開就不好吃啦





步驟 4：起鍋吸油





步驟 5：自己炸的沒有油蒿味.鮮嫩多汁 .咬開淡淡的酒香.胡椒香.也不會過鹹過膩.吃完也不會口乾舌燥.不同於夜市賣的骨頭偏多

小撇步

抓醃約2-3小時(如能醃一個晚上會更入味更好吃)

"入味後"放入少許麵粉.雞蛋一顆(醃好的排骨表面水份多，直接沾地瓜粉附著性差，加入麵粉可增加排骨表面黏性)

裹上地瓜粉.放置五分鐘反潮.下鍋才不會皮肉分離

油溫怎看~抓一點地瓜粉若是下沉下去代表油溫還低於150度.溫度太低會吃油.地瓜粉浮起來起泡泡即可下鍋.家用瓦斯爐轉中小火炸到全熟不用搶酥逼油

