香噴噴！啦啦隊女孩成主角 南珉貞秀美腿「火辣激戰」

南珉貞（右）和富邦悍將團長TRAVIS搭檔比賽。（好看娛樂提供）

韓籍啦啦隊女孩南珉貞、金娜妍近期參加大型混合健身運動競技節目《最強的身體》，吸引大批粉絲清晨6點就到現場卡位，想要替心目中的女神加油。本集「最強應援團」聚集中華職棒6隊啦啦隊女神，將球場上的應援熱情，化為賽場上的體能對決，主播徐展元在場邊熱血高喊：「最強應援團組，帶著為台灣棒球加油的熱血出發了！」主持人蔡尚樺也表示：「平常看到她們在場邊為球員應援，今天自己成為比賽選手，感受真的很不一樣！」

樂天桃猿由團長ABY與樂天女孩隊長曲曲上陣，ABY展現逆轉精神，曲曲則以耐力著稱；味全龍派出團長勛雞與韓籍小龍女金娜妍，求勝慾旺盛的勛雞搭配韓國健美冠軍金娜妍的強大心肺；富邦悍將則由團長TRAVIS與「台妹小南」南珉貞應戰，健身達人與跑步王者組成最被看好的「棒棒糖 CP」。

廣告 廣告

金娜妍曾奪韓國健美冠軍。（好看娛樂提供）

中信兄弟由應援團團長Gary搭檔Passion Sisters盈瑩出戰，Gary以街舞底子展現團隊凝聚力，盈瑩則以體操女神之姿自信喊出美強兼備；高雄台鋼雄鷹派出團長柏澄與林浠，柏澄體育通才自估15分鐘完賽，林浠熱舞社出身、腿力驚人；統一獅由團長YORK搭檔包子，球迷資歷超過20年的YORK擅長團隊運動，自嘲「不怕硬」。

啦啦隊女孩齊聚比賽。（好看娛樂提供）

高嘉瑜挑戰體能。（好看娛樂提供）

本集還有顏值與實力兼具的「最強高學歷女神」組和「最強地方代表」組，將專業背景轉化為賽場優勢，挑戰體能極限，完美詮釋「腦力＋體力」的雙重實力。高嘉瑜和陳宥丞、陳世軒場邊互動火花十足，3人一邊互虧體力、一邊聊政壇日常，笑稱要「用完賽成績說話」，輕鬆幽默的互動也成為緊繃賽事外最亮眼的一幕，展現跨組別的友情與運動精神。《最強的身體》每周日晚上8點、每周日晚上12點在中華電信 MOD ／ Hami Video上線、每周二中午12點在《最強的身體》YT頻道上架。

更多中時新聞網報導

《人骨聖殿》新片冠軍《尋秦記》林峯來台謝票

火雲邪神梁小龍逝 周星馳悼「永遠懷念」

澳網》坦言還在適應 阿卡瑞茲直落三晉級