香堤大道化身「美威大道」！2025台灣美國威士忌文化嘉年華12/5登場，美式戶外酒展 × 調酒 × 音樂狂歡3天

亞洲少數幾個可體驗「波本威士忌獨角獸」限量版威士忌的機會

2025台灣美國威士忌文化嘉年華受超過200年歷史的經典酒廠野牛仙蹤（Buffalo Trace Distillery） 榮譽贊助，野牛仙蹤酒廠200年多來象徵著波本威士忌的傳統匠心與當代創新。

野牛仙蹤酒廠今年現場將展出 Buffalo Trace 經典款與年度限量選桶系列，民眾可親身體驗時間在橡木桶中流轉的風味故事；除了經典的 Buffalo Trace 威士忌之外，酒友還將有極其難得的機會品嚐到 2025 年 Buffalo Trace Antique Collection （BTAC）、Pappy Van Winkle 以及其他備受追捧的「波本威士忌獨角獸」，這使得台北成為亞洲少數幾個可以公開品嚐到此類限量版威士忌的城市之一。

傳奇稀有波本Pappy van Winkle再度登場。圖片來源｜台灣美國威士忌節

美國威士忌參展品牌陣容一覽

本屆台灣美國威士忌文化嘉年華集結多個美國知名與新興酒廠，完整展現美國威士忌的品類多樣性—從肯塔基波本、裸麥、小麥威士忌，到單一麥芽及創新風味，帶領消費者一站式探索美國威士忌全光譜系列：

經典再現：野牛仙蹤酒廠 Buffalo Trace （著名波本品牌如Eagle Rare, Weller, Stagg 等等都會於本次美威節現身）、巴頓酒廠 Barton旗下的1792、鹿鳴溪 Catoctin Creek、威嵐 Westland、金賓 Jim Beam、肯塔基貓頭鷹 Kentucky Owl、傑克丹尼 Jack Daniel’s、渥福 Woodford Reserve

初次現身：天山 Heaven Hill酒廠、酩帝 Michter’s、兄弟情誼 Brother’s Bond、傑亨利 J Henry、維吉尼亞酒廠 Virginia Distillery

無論是愛好傳統波本的老饕、或偏愛創新風味的探索者，都能在現場找到屬於自己的美威風味座標。

參展品牌之一：鹿鳴溪。圖片來源｜台灣美國威士忌節

諸多首次在台灣美國威士忌節亮相的威士忌品項。圖片來源｜台灣美國威士忌節

本屆美國單一麥芽新品項：威嵐台灣獨家限定桶#4398和維吉尼亞酒廠精釀聯盟限定系列。圖片來源｜台灣美國威士忌節

首次參展的精釀美國威士忌酒廠傑亨利。圖片來源｜台灣美國威士忌節

2025美國威士忌文化嘉年華活動亮點：三日美式城市派對 × 調酒 × 音樂 × 文化體驗

今年嘉年華不只是酒展，更是一場充滿美式熱情的城市派對盛宴，三天活動將結合音樂、舞蹈與互動體驗，打造專屬台北的美式街頭節慶：

Hooters Girls 熱舞開場，點燃現場氛圍。 知名美式樂團ADOGA阿逗仔現場表演藍調、爵士、鄉村等美式金曲，重現美國城市戶外音樂節氣氛。 DJ 美國經典金曲派對時段，以節奏與燈光推動夜間高潮。 數十個品牌攤位 × 創意美威調酒，一票暢遊全美風味。

Adoga 阿逗仔樂團。圖片來源｜台灣美國威士忌節

第二屆全面升級、場域更大、體驗更多

「台灣美國威士忌文化嘉年華」致力於推廣美國威士忌文化與品類多元性，串連品牌、酒吧、產業與消費者，共同打造屬於城市的威士忌節日。

2024 台灣美國威士忌文化嘉年華。圖片來源｜台灣美國威士忌節

第一屆活動於 2024 年在國父紀念館盛大舉辦，以戶外市集形式呈現美國威士忌品牌與文化，吸引大量觀眾、媒體與威士忌愛好者熱烈參與，為台灣帶來首個大型美國威士忌主題慶典，獲得廣泛好評。

今年邁入第二屆，全面升級與擴大規模：

更多參展品牌、更多酒款現場品飲。

加入藝文演出、音樂體驗、舞蹈表演等跨界內容。

移師信義區香堤大道——台北最重要的人流與文化核心地段。

更長活動動線 × 更多互動區域 × 更豐富活動節目。

2025 台灣美國威士忌文化嘉年華

活動日期：2025 年 12 月 5 日（五）～12 月 7 日（日）

活動地點：台北信義區香堤大道

網路購票： shorturl.at/20Ux4

未滿十八歲禁止飲酒。喝酒禁止開車

