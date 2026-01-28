香堤大道柴油發電機惹人嫌

台北市信義計畫區香堤大道逛街人潮密集，更是北市指標性徒步空間，市議員闕枚莎指出，業者在香堤大道辦活動時常使用「柴油發電機」供電，不但產生刺鼻廢氣影響空氣品質，也會發出噪音，她建議市府應規範業者採用儲能設備或綠能發電機等低汙染方式發電。北市文化局回應，已要求主辦單位優先使用較新型發電機，並加裝架高排煙管，降低廢氣排放影響民眾。

香堤大道廣場位於信義計畫區新光三越A9至A11，坐落商圈精華地帶，不僅是百貨人潮匯聚的動線樞紐，也是國內外遊客常聚集的地方，兼具休憩與展演功能，不定時會有街頭藝人和音樂表演，也提供業者申辦市集活動。

闕枚莎接獲多位民眾陳情，香堤大道為市府轄管公共空間，常外租舉辦各類市集、商業推廣活動，但承租廠商頻繁使用「柴油發電機」作為電力來源，運作時產生刺鼻廢氣、噪音，也影響國際觀光客認識台北的第一印象。

闕枚莎建議，市府應研議業者於轄管徒步區、廣場舉辦活動時，限制使用柴油發電機，同時要求相關單位檢視香堤大道周邊電力基礎設施，協助活動廠商申請臨時接電，或強制要求廠商採用儲能設備、綠能發電機等低汙染方式供電，解決廢氣噪音問題。

文化局回應，已要求使用香堤大道辦活動的主辦單位優先採用較新型發電機，並加裝架高排煙管，以降低廢氣排放影響。