香堤大道活動用電引議！「柴油發電機」又吵又刺鼻惹民怨

民眾抱怨，業者在香堤大道舉辦活動，頻繁使用柴油發電機供電，運作過程產生刺鼻廢氣。（北市文化局提供／張珈瑄台北傳真）

台北市香堤大道位於信義計畫區核心地段，是台北市人潮密集也具指標性的徒步空間。然而，台北市議員闕枚莎指出，每逢假日舉辦活動期間，承租廠商頻繁使用柴油發電機供電，運作過程產生刺鼻廢氣，影響空氣品質，建議改採儲能設備或綠能發電機等低污染方式供電 。北市文化局回應，已要求主辦單位優先使用較新型發電機，並加裝架高排煙管，降低廢氣排放。

香堤大道廣場位於信義區新光三越A9至A11之間，坐落商圈精華地帶，不僅是百貨人潮匯聚的動線樞紐，也是國內外遊客常聚集的地方，廣場採開放式空間設計，兼具休憩、交流與展演功能，不定時會有街頭藝人和音樂表演，也供業者申請辦理市集、活動等用途。

台北市香堤大道為人潮密集也具指標性的徒步空間，每逢假日不少業者會在此舉辦活動。（本報資料照片）

闕枚莎接獲多位民眾陳情，台北市具指標性的行人徒步區信義「香堤大道」，為市府轄管公共空間，常外租舉辦各類市集、商業推廣活動，但承租廠商頻繁使用傳統「柴油發電機」作為電力來源，柴油發電機運作時會產生刺鼻廢氣，包含氮氧化物與懸浮微粒，直接排放於人群密集處，不僅嚴重影響空氣品質，更讓往來民眾被迫吸入致癌廢氣，也影響國際觀光客認識台北的第一印象。

闕枚莎建議，市府應研議於轄管徒步區、廣場舉辦活動時，限制使用柴油發電機，同時要求相關單位檢視香堤大道周邊電力基礎設施，協助活動廠商申請臨時接電，或強制要求廠商改採儲能設備、綠能發電機等低污染方式供電，以解決廢氣與噪音問題。

文化局表示，已針對使用香堤大道活動主辦單位，要求配合優先使用較新型發電機，並加裝架高排煙管，以降低廢氣排放對行人及周邊環境的影響。

