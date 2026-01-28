香堤大道發電機飄廢氣 北市府要求廠商改善

（中央社記者劉建邦台北28日電）台北市府在信義區設香堤大道，讓業者申辦大型活動，議員指有廠商用柴油發電機讓遊客吸到廢氣；文化局今天表示，已要求廠商改善並應使用新型發電機，減少影響行人及環境。

依台北市政府官網資料，信義區新光三越A9至A11間香堤大道廣場是繁華商圈核心地帶，也是遊客及市民常聚集地點，香堤大道為多功能開放空間，定期有廠商辦活動展覽。文化局架設文創徒步區資訊平台網頁供業者在此處申辦活動，信義區徒步區以香堤大道為主。

廣告 廣告

國民黨台北市議員闕枚莎書面質詢提及，近期接獲多起陳情案加上實地走訪發現，指標性行人徒步區信義區香堤大道，有承租此處舉辦活動的廠商使用發電機造成空氣污染。

她說，北市信義區香堤大道為市府轄管公共空間，市府規劃業者可承租場地辦各類市集、商業推廣活動，卻有廠商頻繁使用傳統柴油發電機當電力來源。

闕枚莎表示，香堤大道是台北市人潮最密集精華地段，是市民休閒首選，更吸引許多國際觀光客，是遊客對台北市的第一印象。

闕枚莎說，部分在現場辦活動的廠商使用柴油發電機，產生刺鼻廢氣及懸浮微粒等，經現場觀察發現，發電機廢氣直接朝人群密集處排放，嚴重影響空氣品質，更讓民眾被迫吸廢氣。

闕枚莎認為，市府應要求廠商禁用柴油發電機，也可研議協助廠商申請臨時接電或使用綠能發電機等，有效解決信義區香堤大道釀廢氣與噪音狀況。

文化局回應，已要求在香堤大道舉辦活動的主辦單位，應配合優先使用新型發電機且要加裝架高排煙管，以降低廢氣排放對行人及周邊環境的影響。（編輯：蕭博文）1150128