香堤大道耶誕樹拍照人潮不減 4警圍繞戒備

信義商圈維安也全面升級。（圖／東森新聞）





台北捷運，前天19日發生隨機攻擊案後，信義商圈維安也全面升級，在香堤大道廣場的耶誕樹旁，都能看見員警巡邏的身影，不少來逛街的民眾表示，要走進人潮眾多的地方，還有有點怕怕的，但看到員警，確實能放心不少。

下周就是耶誕節，信義區香堤大道廣場耶誕樹旁，擠滿了拍照的民眾，也可以看到一旁至少有4名員警在來回巡邏，浪漫場景瞬間籠罩緊張的氛圍。

民眾vs.記者：「（還是很多人會擔心，而且昨天不是有騎士，有看到他倒下的影片），會比較有警覺心嗎？（多少會有一點，但是還好一群人出來，就比較還好）。」

要走進人群中，不少人心裡，還是有點擔心，因為19日，台北捷運才發生隨機攻擊事件，台北市長蔣萬安也隨即指示，北市各商圈、捷運站及人潮聚集地，要增加見警率。

市政府捷運站裡頭，就可以看到配備長槍的員警，信義商圈，則是下午3點到10點，加派員警兩人一組，重點巡邏。

記者vs.民眾：「會讓你們逛街比較安心嗎？（多少會，但自身警覺心還是最重要），滿難過但這有點像是隨機，所以平常保持警覺性，也不要過度恐慌。」

北市危安全面升級，為防堵模仿犯案發生，也讓市民日常生活能夠安心。

