香奈兒包下紐約地鐵走秀！GD也受邀出席 LISA、孔劉為LV站台

精品品牌香奈兒與路易威登近期舉辦的時尚活動吸引了全球目光，展現奢侈品牌的創意與影響力。香奈兒將紐約地鐵站改造成獨特的時尚秀場，展示以紐約為靈感的首場工坊秀，韓流天王G-Dragon（GD）受邀出席並分享了觀秀體驗。同時，路易威登在韓國首爾舉行新世界購物中心開幕儀式，BLACKPINK成員LISA、演員孔劉、BTS成員j-hope及StrayKids的FELIX等韓流明星齊聚一堂，為活動增添星光。

GD觀賞完CHANEL時裝秀之後，在紐約地鐵車廂內拍照。（圖／翻攝自8lo8lo8lowme IG）

香奈兒品牌選擇日常通勤的紐約地鐵作為展示舞台，將月台變身為時尚伸展台。這場首次工坊秀以紐約為靈感，精心包下整個地鐵站作為舞台，巧妙呈現城市中多重角色在地鐵交會的概念。活動吸引了眾多名人參與，其中韓流天王G-Dragon透過社群媒體分享了一系列觀秀照片，展示自己的精心穿搭，並與粉絲分享在地鐵車廂拍攝的照片。

克莉絲汀·史都華與蒂妲·史雲頓受邀觀賞香奈兒時裝秀。（圖／達志影像美聯社）

好萊塢女星克莉絲汀·史都華也出席了香奈兒的地鐵秀，她表示當你在地鐵裡時，會不自覺地對其他乘客產生好奇，想知道他們要去哪裡，甚至想和他們同行，想站起來說「我也在地鐵上」。

另一頭，同為精品主流的路易威登也在首爾舉辦了品牌盛宴。BLACKPINK成員LISA以褲裝搭配高跟鞋亮相，氣場全開，參加路易威登新世界首爾購物中心的開幕儀式，一出場即吸引全場目光。被譽為南韓「公共財產」的演員孔劉同樣盛裝出席，展現無與倫比的帥氣魅力。

此外，天團BTS的成員j-hope也戴著墨鏡出席活動，擺出各種姿勢，以亮眼造型登場，招牌笑容和大大的愛心手勢展現了他的親和力。StrayKids的成員FELIX則以銀髮配白西裝亮相，宛如從童話故事中走出的白馬王子，為這場星光熠熠的時尚盛會增添了不少光彩。

